El futbolista de 38 años que formó parte del Unió Atlètica d’Horta en la tercera división española, Gabriel Cichero, después del alcance mediático que ha tenido por participar en la Kings League (Liga de los reyes) le pidió a Néstor Pékerman volver a vestir la camisa de la selección nacional.

A través de su twitter emitió un mensaje en el que destacaba su buen rendimiento con Porcinos FC y condición física, con el fin de volver de su retiro para jugar en la Vinotinto.

“Sr. Pekerman la mentalidad winner hace falta, cuenta conmigo. FC Porcinos me tiene 5 días entrenando a la semana para lograr el objetivo: ser el primer jugador de la Kings League convocado a una selección. Lo lograré? No sé, pero no bajaré nunca los brazos, estoy volando”.

Luego de su polémico mensaje, Cichero no volvió a emitir comentarios referentes al tema. Mientras tanto, el defensa se ha dedicado a ser la figura principal del equipo amateur de fútbol siete de Ibai Llanos y crear un canal de Twitch para “motivar y llenar de buena energía a todos los que no bajan los brazos”.

Después de jugar en Uruguay, Francia, Italia, Argentina, Suiza, España, Estados Unidos, India y Venezuela, “Gabo” se retiró del fútbol profesional a los 36 años. Tras dejar un vacío en el lateral izquierdo de la Vinotinto.

Su clímax en los 70 partidos con la selección fue la Copa América de Argentina en 2011, donde su gol contra Chile permitió un pase a cuartos de final al grupo.

