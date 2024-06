La garrochista Robeilys Peinado con 4.50 metros dominó el Memorial Brígido Iriarte disputado en Caracas. De esta manera la venezolana continúa el camino a París 2024.

Peinado dominó el evento en su vuelta a la competición oficial en este estadio, luego de 11 años.

La caraqueña expresó que este es el mes más estresante y complicado porque dice estar muy ansiosa que llegue la notificación oficial para la clasificación olímpica.

“Pero básicamente, haciendo las cuentas, es casi imposible que salga, sin embargo, quiero seguir compitiendo, quiero seguir probando las sensaciones”, sostuvo.

Aseguró que mentalmente está mucho más fuerte que en años anteriores: Físicamente no estoy al mismo nivel, pero quiero llegar a ese nivel. Si uno las dos cosas, va a salir algo bueno. Sin embargo, a veces, yo misma me digo: ‘cálmate un poquito’, porque me estoy apresurando mucho.

Peinado se ubica en el puesto 13 del ranking mundial de salto con pértiga. Es la primera clasificada, de las atletas que aún no han logrado la marca mínima establecida en 4.73 metros. “Hice mi trabajo de acumular los puntos necesarios y probablemente y si Dios quiere, voy a estar en mis terceros Juegos Olímpicos”.

Robeilys Peinado sigue sumando

El atletismo cierra su ranking de cara a los Juegos Olímpicos el próximo 30 de junio. El 28 se efectuará el Campeonato Nacional como último evento en el país para sumar puntos en el atletismo.

Venezuela suma a la fecha 26 cupos a París 2024: Alfonso Mestre en los 400 y 800 metros libres (natación); Douglas Gómez en pistola rápida 25 metros, y Leonel Martínez, trap (ambos en tiro deportivo); Omailyn Alcalá en los 57 kilogramos del boxeo, un cupo país en ciclismo de ruta; Patricia Ferrando (ecuestre, adiestramiento) y Luis Fernando Larrazábal (ecuestre, salto)

Raiber Rodríguez (lucha grecorromana, 60 kilogramos); Betzabeth Arguello (lucha libre, 53 kilogramos) y Soleymi Caraballo (lucha libre, 68 kilogramos) y Anthony Montero (lucha libre, 74 kilogramos) y Jesús Cova (boxeo, 63.5 kilogramos).

Rubén, Francisco y Jesús Limardo junto a Grabiel Lugo (esgrima, espada) y Katherin Echandia (levantamiento de pesas, 49 kilogramos), Anyelin Venegas (levantamiento de pesas, 59 kilogramos), Julio Mayora (levantamiento de pesas, 73 kilogramos), Keydomar Vallenilla (levantamiento de pesas, 89 kilogramos).

Alberto Mestre (50 metros libres, natación), Katherine Paredes (sable, esgrima); Naryury Pérez (levantamiento de pesas, +87 kilogramos); Yohandri Granado (taekwondo, -58 kilogramos), Joselyn Brea (5000 metros, atletismo) y Yoveinny Mota (110 metros con vallas, atletismo).

Yulimar Rojas, quien figuraba como una de las atletas con posibilidad de medalla en salto triple en Francia 2024, no irá a los Juegos Olímpicos por lesión en el tendón de Aquiles que ameritó operación.

La venezolana rompió el récord mundial en los Juegos Olímpicos de Tokio con un salto de 15.67 metros. Desde entonces busca ser la primera mujer en saltar los 16 metros.

Con nota de prensa.

