El comandante de la Zona de Defensa Integral (ZODI) Carabobo, general José Antonio Murga Baptista, informó que de manera temporal el combustible disponible en Carabobo será despachado a vehículos de los sectores priorizados

Según el alto jefe militar, estos áreas son las de Salud, Alimentación, Seguridad, servicios públicos, transporte de insumos médicos y medios de comunicación.

Durante una inspección realizada en horas del mediodía a los almacenes de Alimca, dentro del dispositivo de supervisión de las operaciones de distribución de alimentos en la entidad, el titular de la ZODI Carabobo recalcó que al estar limitado el tránsito entre estados y municipios no se justifica la masiva presencia de particulares en las estaciones de servicio en la búsqueda de combustible, cuyo despacho se normalizará en toda la entidad en los próximos días.

El general enfatizó en que El 100% del suministro de combustible está priorizado para áreas vitales como alimentación, salud, seguridad, medios de comunicación, higiene, limpieza y detergentes, transporte de insumos de salud. “Repito, hay prioridades: la comida tiene prioridad, la salud, la seguridad, los medios de comunicación, el transporte de productos de primera necesidad, si nadie está viajando entre estados ni entre municipios, entonces no son necesarias esas colas maratónicas para echar combustible en estos momentos”.

Las instrucciones de las altas autoridades han sido claras: los funcionarios o profesionales de áreas priorizadas que estén laborando, con su carnet o constancia de trabajo, podrán acceder al despacho de combustible, agregó. “Pero por ejemplo, una persona que tenga una empresa que hace transporte de alimentos, pero que en este momento no está funcionando ni haciendo el trabajo, no puede tener prioridad, porque se mantendrían colas abundantes: No todos podemos tener prioridad en este momento, debemos estar conscientes. Salud, Alimentación, Medios de Comunicación, muy importante para que nos mantengan informados de manera veraz y nos tranquilicen, nos lleven este mensaje para que nos mantengamos en nuestros hogares, porque únicamente así vamos a derrotar al coronavirus”.

El alto jefe militar agregó que lamentablemente, a pesar de los constantes llamados a la conciencia individual y colectiva han tenido personas que han tratado de utilizar su profesión para a aprovecharse del momento”.

Compra en tu zona

Murga Baptista realizó otro llamado a la colectividad para que tomen las previsiones del caso y que el encargado familiar de hacer compra de alimentos o medicinas para surtir su hogar, lo haga dentro de su municipio o cerca de su residencia, para evitar traslados entre municipios.

El general recalcó que no se trata del cierre de los municipios, sino de minimizar la presencia de gente de en las calles y garantizar el cumplimiento de la cuarentena en todo el territorio carabobeño.

En este escenario, vale la pena resaltar que medidas similares de control en los accesos de los municipios han sido activadas en todo el territorio nacional, en resguardo de la salud de todos los venezolanos.

El militar advirtió que el COVID-19 es bastante agresivo, pero celebró que hasta los momentos Carabobo, con todas las medidas que se han tomado, no ha sido atacado o contaminado con esta pandemia. “Sin embargo, sabemos que aunque puede llegar, con las medidas que se están tomando es muy probable que sean muy aislados los casos”.

No obstante recordó que cualquier persona, con razones médicas, de salud o en caso de emergencia justificadas, recibirá todo el apoyo requerido por parte de los integrantes de los cuerpos de seguridad desplegados en los puntos de control establecidos para tal fin.

Al ser consultado sobre la potencial restricción del tránsito o toque de queda en las ciudades, refirió que hasta el momento no se ha recibido ninguna instrucción al respecto. “De tomarse, será debidamente informada por la Comisión Presidencial de Lucha contra el Coronavirus”.

El comandante de la ZODI Carabobo reiteró que en su momento se irán dando los cambios y ajustes que sean necesarios, pero hasta el momento no han recibido instrucciones sobre toque de queda o restricciones al libre tránsito.

Murga hizo un nuevo llamado a la conciencia, a colaborar, a trabajar en equipo para lograr un triunfo seguro. Está convencido de que cumpliendo con estas acciones vamos a salir adelante. El trabajo es arduo y duro, por eso se hace tanto llamado la colectividad para que nos concienticemos y veamos que este es un problema de Estado, es un problema de Patria, es un problema de la humanidad.

Prensa Gobernación de Carabobo