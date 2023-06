Ya no importa que no sea diciembre. Los elfos de la fundación Santa en las Calles Valencia trabajan durante todo el año. Ellos no pudieron obviar las necesidades que padecen los niños en Carabobo y ahora no solo reparten juguetes, sino que colaboran con su alimentación, medicinas, exámenes médicos y hasta celebran con ellos sus cumpleaños.

Por 10 años y hasta 2018 se les conocía como los elfos que hacían recolecta de regalos que alegraban a los más pequeños los días previos a la Navidad, una labor que no han dejado de lado pero que combinan con varios programas activos en todo momento, destinados a mejorar la calidad de vida de niños y familias en situación vulnerable.

Con un equipo humano de aproximadamente 30 personas activas y más de 200 elfos que se suman a las labores de la fundación, la colaboración y solidaridad de esta extensa familia es uno de los principales activos de la organización.

Si bien la fundación no cuenta con apoyo del estado, se sostiene gracias al respaldo de la empresa privada y padrinos particulares. Se realizan campañas, venta de productos como llaveros, agendas y tazas, rifas y eventos para recaudar fondos y continuar con las labores de apoyo a la comunidad.

“Las necesidades del país nos llevaron a trabajar con arepazos, repartíamos sopa, se entregaba ropa, útiles escolares, nos dimos cuenta que trabajamos todo el año y decidimos formalizar la fundación, dejamos el nombre porque ya estaba hecho y cada programa de trabajo es independiente”, explicó la presidenta de Santa en las Calles Valencia, Tamira Rodríguez.

Programas de ayuda y amor

El apoyo integral a través de diferentes iniciativas es parte de la misión de la fundación que antes se conocía como el taller de Santa en las Calles. Cuentan con cinco programas como “Psico Chamo”, con el que se apoya tanto a los niños que están enfrentando una situación de salud delicada, como a sus familias.

Tienen una tiendita de valores en las casas hogares, que es el pilar de “Forma Chamo”, “en la que los niños con sus propios méritos compran de acuerdo a méritos obtenidos por su comportamiento útiles escolares, uniformes… Se les asignan puntos por hacer sus cosas cotidianas. Asearse, ordenar el cuarto, hacer las tareas y ayudar en los que se les pida».

Desde la pandemia, los elfos de Santa en las Calles Valencia comenzaron a llevar 100 almuerzos a pediatría de la Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera (CHET) y al área de hematooncológica del Hospital Universitario Dr. Ángel Larralde (HUAL). Ahora lo hacen cada martes, gracias al apoyo de un gran equipo de colaboradores.

Claudia Martínez es una de las voluntarias y se encarga de “Nutri Chamo”, con la entrega de comida cuatro en casas hogares: Semillita, Amor Fe y Esperanza, María Auxiliadora, y Refugios Pana.

“Ya visitábamos estos lugares y sabíamos de sus necesidades, por eso decidimos apoyarlos con entrega quincenal de alimentación que incluye carbohidratos, vegetales, granos, de todo un poco. También con útiles, uniformes, medicinas, estudios de laboratorio y, en diciembre, los juguetes.

Ellos quisieran aportar 100% de la alimentación en estos lugares, pero no lo han logrado, por lo que piden a poyo a toda la colectividad y a la empresa privada para que den sus donativos, sobre todo con proteínas, que es con lo que tienen más debilidades en cada entrega.

Otro programa importante es «Chamo Salud», que se enfoca en brindar apoyo integral a pacientes hematooncológicos infantiles que reciben tratamiento en el Hospital Carabobo y en la CHET. Este programa ofrece medicamentos, quimioterapias, bolsas de comida y todo lo necesario para acompañar a los niños en su proceso de enfermedad.

Apoya a un calvito

Una de las labores fundamentales de Santa en las Calles Valencia es “Apoya a un calvito”, que pertenece a “Chamo Salud”. Janeth Pimental, vicepresidenta de la fundación, es la coordinadora de este plan que tiene a 196 niños censados, no solo con cáncer, sino que son de bajos recursos.

“Los apoyamos con exámenes de laboratorio porque una de las preocupaciones de los papás es cómo hacer un diagnóstico oportuno, cómo saber cómo va el tratamiento y tenemos el apoyo de un laboratorio privado y los niños van, se hacen el examen, y no pagan nada, la fundación adquiere la deuda y hacemos de todo para pagarla”.

Este programa se apalanca del apadrinamiento de las personas, de eventos, de rifas, de venta de papelería, “no tenemos entrada fija, siempre Dios está con nosotros, y pedimos a quienes deseen colaborar, decirnos cuál será su aporte, qué día del mes lo puede dar y se asigna directamente al programa de trabajo que desee apoyar”.

Celebrar la vida

Teniendo claro que la salud y la alimentación son necesidades prioritarias, los elfos de Santa en las Calles Valencia también incluyen en sus programas “Chamo Rumba” con el que celebran la vida, los cumpleaños y fechas muy especiales como la última quimioterapia de algún niño.

Enma Henríquez, voluntaria y sobreviviente de cáncer, relató que terminar un tratamiento oncológico “es como decir ya estoy sano, culminé esta etapa y viene una nueva vida más saludable, tranquila y libre de puyas, como dicen los chamos”.

Para estos pacientes, celebrar un cumpleaños puede ser el último, o el primero después de tanto que vivieron. “Con esta enfermedad son muchos cumpleaños limitados porque no pueden estar en contacto con toda la familia, su grupo de amigos, dejan de ir a la escuela, entonces esos momentos de celebración son importantes, celebramos la vida con ellos, nos enfocamos en un día a la vez”.

Para ello cuentan con reposteras y decoradoras que donan tortas, ponquecitos, suspiros, globos y hasta piñatas, para ese momento memorable.

Durante el 2022 lograron celebrar 42 cumpleaños en casas hogares, 75 de niños con cáncer y siete festejos de última quimioterapia; también apoyaron con 408 kilos de proteínas, mil 844 de carbohidratos, 506 de vegetales y 302 de granos en las cuatro casas hogares que están dentro de “Nutri Chamo”; y llevaron a los hospitales seis mil 240 almuerzos.

Así como las necesidades crecen en los sectores vulnerables del país, la fundación Santa en las Calles Valencia requiere de la colaboración de más personas, padrinos y empresas privadas para que su labor sea más extensiva. Quienes deseen apoyar pueden contactar a los elfos a través de su cuenta en Instagram @santaenlascallesval.