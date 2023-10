Salir de la rutina. Eso quería Patricia Carvallo cuando decidió, hace más de 15 años, inscribirse en un diplomado de escritura creativa en la Universidad Metropolitana de Caracas. Era una manera de hacer de su pasión un pasatiempo y escapar de la dinámica diaria del trabajo y el hogar. Pero hoy se trata de mucho más que eso, está inmersa en el mundo de la literatura y está nominada a los International Latino Book Awards.

Durante unos años paralizó la escritura porque no tenía tiempo. Así que fue un asunto pendiente, guardado y en reposo hasta que se mudó a Miami por motivos laborales de su esposo, y allá se consiguió con el taller de escritura del profesor y escritor argentino Hernán Vera Álvarez, donde se ha mantenido escribiendo durante los últimos seis años con más seriedad.

“Es un grupo que nos mantiene en la escritura, entra y sale gente, pero siempre estamos alrededor de la literatura en español en Estados Unidos”.

Entre la realidad y la ficción

Por mucho tiempo ella escribió historias que giraban alrededor de quienes se encargan de las labores del hogar en Venezuela, “todas las mujeres en el país tenemos algo que decir alrededor de eso, desde las que trabajan como empleadas domésticas hasta quienes emplean a las señoras que trabajan en la casa”.

Y Patricia se dedicó a narrar todas esas vivencias, partiendo de la propia y pasando por todas aquellas que le contaban y por las que siempre se interesó.

Así nació «En esta casa nadie come pan (ni cuentos)«, su primer libro. Fue publicado por Oscar Todtmann Editores y es una compilación de esos relatos acompañados de otros enfocados en diversos oficios, pero el principal es el de las mujeres encargadas de la limpieza del hogar.

La primera historia del libro es la de María, quien fue la nana de Patricia. “Ella fue como mi segunda mamá y no puedo hablar mal de eso, es un oficio al cual le rindo honores, por lo que en ningún momento los relatos son peyorativos, sino todo lo contrario”. Incluso, el título del libro es una frase que su nana repetía con frecuencia.

El humor como clave

Sin saber que su manera de expresarse está marcada por el humor, trasladó eso a cada uno de sus escritos. “Es algo que me sale natural y no me doy cuenta, yo hablo así, pensaba que eso no era humor porque exacerbo la realidad, exagero las cosas y esa es la base de la escritura humorística”.

Ella escribe sobre la cotidianidad y lo que conoce. Como abogada de profesión le correspondió divorciar a muchas parejas, “y esa es una cantera de historias de cosas que le pasa a la gente, a todo el mundo, pero al ponerlas en blanco y negro, y se lleva al extremo parece gracioso cuando lo ves desde afuera”.

Para Patricia, sus escritos no están dirigidos a algún lector en particular. Cuando escribe solo piensa en que no le dé pena que alguien más lo lea, por lo que se basa en una de las frases de Gabriel García Márquez, “uno tiene una vida privada, una pública y una secreta, entonces todo el mundo cree que lo que tú escribes es parte de tu vida y no es así… Fundamentalmente lo que quiero es que cuando mis hijos me lean no piensen mal de mí”.

Una nominación de esperanza

«En esta casa nadie come pan (ni cuentos)» está nominado a los International Latino Book Awards que se celebrarán el 21 de octubre en Los Angeles City College, lo que representa una gran oportunidad para Patricia.

La organización de estos premios se encarga de realizar una importante campaña de difusión a los nominados y de aupar la literatura en español.

“Esto es buenísimo porque le da un empujón y visibilidad a este libro en todos lados porque ellos difunden y son una organización que se ha fajado en este trabajo”.

Para Patricia, estar nominada a los International Latino Book Awards es una gran satisfacción y sorpresa, porque son ya 25 años lo que tiene la organización de la actividad, reconociendo la literatura en español en Estados Unidos en todas sus categorías.

Se ha convertido esta nominación en una esperanza de que la literatura venezolana tenga el impulso que requiere para que el mundo se entere que se trata mucho más de Doña Bárbara y Las lanzas coloradas.

La realidad venezolana

Patricia no se ha desligado de la realidad venezolana. Ella asegura que hay que incentivar la lectura en país, aunque es una tarea difícil, “siempre lo ha sido, y la situación actual hace que la comprensión lectora sea muy deficiente… Tendría que haber proyectos gubernamentales y las iniciativas privadas las hay, pero son de más corto alcance, si esto no se incentiva la literatura va a aquedar a una elite, a unos pocos que puedan acceder a ella”.

Resaltó que esta realidad se evidencia tanto en las librerías como en las editoriales, que hacen un trabajo muy difícil para evitar que la literatura muera, y confía que, así como ha sucedido como la gastronomía, la diáspora haga que la literatura venezolana destaque en el exterior.

Su mensaje para quienes deseen incursionar en este mundo es que sigan escribiendo y afinando destrezas. “Todos tenemos una historia que contar, algo que decir… y todos tenemos a alguien que está esperando que contemos nuestra historia”.

También recomiendan que se inspiren en sus referentes como lo ha hecho ella con autores como Enid Blyton, Isabel Allende y Gabriel García Márquez. “Estos tres autores tienen en común que después de leerlos me queda una sonrisa, algo como en el alma que me dice que estoy satisfecha, y si yo apunto a algo es producir en los lectores esa misma sensación”.