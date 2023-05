No es difícil sorprenderse al ver la magia de las manos de Leonardo Lozano en el cuatro. Su manera de tocar el instrumento es única. Lo hace con un rasgueo continuo circular que marca ese estilo personal de hacer música, como una de las tantas características que lo ha convertido en un maestro cuyo talento y obra trasciende fronteras.

Él siempre supo lo quiso ser: cuatrista. Y lo hizo de tal manera que logró que el instrumento dejara de ser solo un acompañante para ser protagonista, se incluyera en conciertos de orquestas, y que Venezuela cuente con la única escuela del mundo que enseña cuatro de manera académica.

Al maestro Lozano no le gusta hablar de él mismo, pero son sus logros y méritos internacionales los que lo dicen todo. Fue uno de los primeros músicos en el mundo, y el primero en Venezuela, que ha compuesto para cuatro y orquesta, destacando en la forma cómo lo ejecuta y cómo expresa la música que hace para ensambles orquestales, en el que el cuatro tiene una gran relevancia al ponerlo como solista.

La creación de la cátedra de cuatro, con el que se incluyó el estudio del instrumento académicamente, es uno de sus grandes aportes que hicieron crecer su metodología dentro de la academia musical, al fundar la carrera en el Conservatorio Nacional Juan José Landaeta.

Paradójicamente, Leonardo ha graduado a varios cuatristas, pero él no tiene el título porque cuando se formó, esa cátedra no existía.

Lozano ha dado clases y conciertos en las universidades de Denver, Florida y Atlanta de Estados Unidos, fue el fundador de la mención Música de la carrera de Arte en la Universidad Arturo Michelena en Carabobo y ha estado en más de 15 países llevando su obra y representando muy bien a Venezuela.

Además, fue el creador de la primera producción monográfica de música renacentista para guitarra de cuatro ordenes, para la que tuvo que rescatar tablaturas antiguas de Francia, Italia y países de Europa en una labor que realizó a partir de 1986, aproximadamente.

Cuatro al estilo Leonardo Lozano

Ver tocar a Leonardo Lozano es todo lujo. De su cuatro se escuchan notas que parecen que involucraran otro instrumento. Canciones conocidas como Pajarillo y Mambrú se fue a la guerra suenan totalmente diferente si nace del cuatro de Lozano.

Incluso, el instrumento del maestro es especial. Manteniendo las dimensiones naturales, requiere de 20 o 21 trastes, mientras que el cuatro tradicional está compuesto por 14, pero con Lozano ese número se amplía por sus exigencias como compositor, y se colocan sobre la media tapa o golpeador, para lo que él debe extender la mano por encima de la caja armónica del instrumento para acceder a esa última parte del registro, lo cual demanda un gran dominio del cuatro.

En las clases que imparte no solo enseña a sus alumnos a tocar el instrumento, también les explica sobre biomecánica y postura, y es toda una inspiración para sus estudiantes ya que su profesor ha compuesto música incidental para teatro, para un cortometraje de Estados Unidos, ha sido invitado a hacer música para películas de Hollywood y ha sido ovacionado en múltiples escenarios, como en Argentina, donde toco con cuatro venezolano “El día que me quieras”.

Una infancia musical

Leonardo Lozano tuvo siempre inclinaciones musicales. Creció viendo cómo sus dos hermanas recibían clases de piano y en medio de tertulias que se hacían en su casa, ubicada en la urbanización El Recreo, en Valencia, en las que diferentes artistas se reunían a hacer música o a conversar de sus experiencias y anécdotas.

“Mis hermanas tocaban cuatro, guitarra, piano, acompañaban canciones… En el círculo de amigos queridos de mis padres, hubo gente sensible hacia la música y a la cultura. Uno fue el doctor Alejandro Divo, Federico Monsalve Jaén, que presidía la Sociedad de Amigos de Valencia, el doctor Guillermo Mujica Sevilla que fue cronista de Valencia y de la Universidad de Carabobo… Yo era un muchachón bisoño y me encantaba reunirme con ese poco de viejos que iba a mi casa… Cuando iban estas personas, para mí a la casa se le encendían luces que nunca había visto, solo cuando ellos hacían su música”.

Lozano se metía a las clases de sus hermanas hasta que, cuando tenía seis años, se enteró que a un vecino le daban clases de cuatro en su casa y les pidió a sus padres que lo contrataran. Así fue. Bajo la sombra de árboles de mango y mamón comenzó a recibirlas. Su profesor, Abundio López, no era académico, pero fue quien le inculcó la base de todo.

Fueron tres años de clases cuatro y un año de guitarra popular las que recibió con entrenamiento de oído tonal rítmico y armónico, “recibí de ese primer maestro sin ser académico mucho de lo que soy hoy, él era muy bien dotado para la enseñanza”.

Al terminar el bachillerato por su mente no pasaba que la música podría ser una carrera. Su padre, científico y médico sanitarista dedicado a la lucha antituberculosa, tampoco lo imaginaba, hasta que su compadre, padrino de una de las hermanas de Lozano, Luis Alfonso Gutiérrez Burgos, ginecobstetra que atedió todos los partos de su madre, fue un día de visita a casa.

“Él se debatía entre la medicina y la música que quiso estudiar. Para él no era extraño que una persona fuera profesional de la música y, al ver que yo tenía cuatro, guitarra, flauta, mandolina y piano, me dijo que tocara algo y yo saltaba de un instrumento a otro y se emocionó mucho, me preguntó qué estudiaría y le dije que podía ser derecho, psicología o economía y me dijo, pero chico si tú lo que eres es músico, y no se me había pasado por la cabeza que la música era una carrera porque la imagen paterna del profesional que yo tenía era otra”.

A su padre le causó temores que él quisiera estudiar música, pero sus amigos músicos se lo despejaron de la cabeza y solo le puso como condición que también estudiara en la universidad, y fue cuando se enteró que en la Universidad Central de Venezuela (UCV) dictaban la licenciatura en arte mención música, que comenzó a cursar en paralelo con sus clases del conservatorio.

“Muchos compañeros estaban adelantados porque ya habían estudiado música, leían partituras, tocaban en orquesta, pero yo no, solo con mi profesor de cuatro. Pero tenía la ventaja de saber cosas que no se prenden en la academia y por primera vez estaba aprendiendo la guitarra académicamente”.

Compositor de conciertos de orquesta

Lozano logró graduarse de guitarrista en el conservatorio y como licenciado en arte, mención música, en la UCV, y entre sus grandes logros está la composición de cinco conciertos de orquesta, tres estrenados y dos que aún no se han tocado.

La última de sus composiciones para cuatro y orquesta está dedicada a la historia política contemporánea venezolana. “Yo como artista soy poco dado a la denuncia, soy hijo del arte preciosista, pero se me hace imposible no responder a todo lo que vivimos como país”.

En esa obra, el segundo movimiento contiene “el horror de las cosas por las que atravesamos… Tenemos a una Corte Penal Internacional (CPI) investigando todo eso y muchas de esas cosas de las que fuimos testigos”. El último movimiento es una visión futurista, “la imaginación de la Venezuela que saldrá airosa de todo esto”.

El maestro Lozano espera estrenar esta obra con alguna orquesta en el exterior que tenga un gran porcentaje de músicos venezolanos, para así lograr que el cuatro sea el emblema del individuo, y la orquesta represente a la nación.