Los guardabosques, el venezolano Gerardo Parra y el dominicano Ramón Laureano, fueron piezas clave con sus toletes para que sus respectivos equipos consiguieran la ventaja de campo en el juego de comodines.

El bateador designado cubano Jorge Soler también dio muestras del poder de su tolete y logró par de vuelacercas.

Parra consiguió grand slam y dio a los Nacionales una victoria por 10-7 sobre los Indios de Cleveland, y el juego de comodines se realizará en su campo.

Los Nacionales se aseguraron de ser anfitriones del juego de comodines del Viejo Circuito, con apoyo del grand slam de Parra, que coronó racimo de nueve anotaciones.

Parra (9), que terminó con cuatro carreras remolcadas, botó la pelota del campo en el segundo episodio, cazando los lanzamientos del relevo Hunter Wood y dos “outs” en la pizarra.

Los Nacionales lo firmaron en mayo con un acuerdo por un valor mínimo de 555.000 dólares, después de que el jardinero de 32 años fuera puesto en la lista de disponibles por los gigantes de San Francisco.

Por otro lado, su compatriota Rougned Odor (30) disparó cuadrangular con tres en las bases en la séptima entrada, para definir el triunfo de los Rangers de Texas 9 a 4 sobre los Yanquis de Nueva York.

Odor, se convirtió en el séptimo criollo en disparar 30 o más vuelacercas en lo que va de 2019 en conjunto con Eugenio Suárez (48), Ronald Acuña (41), Gleyber Torres (38), Eduardo Escobar (35), José Altuve (31) y Renato Núñez (30).

Además, es la mayor cantidad de peloteros nacidos en Venezuela (7) que conectan dicha cifra en una campaña en la historia de las Grandes Ligas.

Los Indios, que fallaron en la última serie de la temporada la clasificación a los playoffs, tuvieron destacado al guardabosques dominicano Franmil Reyes (10), quien botó la pelota fuera del parque en la quinta, llevando a un corredor por delante.

Laureano se voló la barda y los Atléticos de Oakland derrotaron 1-0 a los Marineros de Seattle y serán los anfitriones del juego de comodines de la Liga Americana.

El toletero dominicano, revelación de la temporada en la ofensiva de los Atléticos, llegó a los 24 cuadrangulares después que botó la pelota fuera del parque en el tercer episodio, sin corredores por delante, cuando se registraban dos “outs” en la entrada.

Su compatriota el bateador designado Nelson Cruz bateó de cuatro esquinas para los campeones Mellizos de Minnesota, que vencieron 4-3 a los Reales de Kansas City, para quienes Soler logró par de vuelacercas.

Cruz (41) sacó la pelota del campo en el octavo episodio, solitario, al cazar los lanzamientos del relevo Jacob Barnes, sin outs en la entrada.

Soler (47) mandó la pelota a la calle en dos ocasiones, iniciando el castigo contra los Mellizos en el primer episodio, solitario, contra los lanzamientos de abridor Cody Stashak.

El toletero cubano de los Reales volvió a conectar de cuatro esquinas en la séptima entrada con un corredor por delante, al encontrar la serpentina de Tyler Duffey.

El abridor dominicano Reynaldo López lanzó bola de cinco imparables en ocho episodios y los Medias Blancas de Chicago ganaron 7-1 a los Tigres de Detroit en el primer juego de una doble cartelera.

En camino a la victoria, López (10-15) permitió cinco imparables, cuadrangular y una carrera, dio una base por bolas y retiró a nueve bateadores rivales por la vía del ponche.

El dominicano enfrentó a 28 bateadores con 105 lanzamientos, 75 de los cuales viajaron a la zona del strike, y puso en 5,38 su promedio de efectividad.

En la ofensiva del equipo de Chicago, su compatriota, el bateador designado Eloy Jiménez (31) botó la pelota del campo en la séptima, sin corredores en circulación.

Otro bateador designado, el venezolano Miguel Cabrera (11) desapareció la pelota del campo en el primer episodio, solitario, al conectar contra los lanzamientos de López, como líder de la ofensiva de los Tigres.

