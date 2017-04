Gigantes de Guayana intentará sacar el máximo provecho a su retorno a casa cuando reciba domingo y lunes a Bucaneros de La Guaira en el “Hermanas González” en la búsqueda por recuperar el terreno perdido.

Los guayaneses retornan a su feudo tratando de sumar victorias en la División Oriental de la LPB, luego de una gira de ocho días, que le llevó a Barquisimeto y Puerto La Cruz, de la que volvieron con balance negativo de un triunfo y tres reveses, ante dos de los rivales más complicados de la temporada.

“Siempre hemos mirado al partido siguiente, siempre hemos hecho objetivos a corto plazo y para nosotros la siguiente serie es la más importante”, dijo el técnico Curro Segura luego del entrenamiento de la tarde de este sábado.

“Es cierto que tenemos la oportunidad de recibir a un rival con el que conseguimos dividir en su campo y con el que debemos buscar la victoria aquí”, agregó el coach español.

La Guaira será el primer visitante, de los cuatro que aún tienen que enfrentar en el Gimnasio Hermanas González al elenco guayanés (Guaiqueríes, Panteras y Gaiteros son los otros), un rival clave por tratarse de un rival directo en la lucha por la clasificación en la misma conferencia. “El objetivo es a cortísimo plazo, por supuesto sabiendo la importancia que tiene jugar contra los rivales de nuestra conferencia, que es cierto que tienen valor doble esas victorias”.

Para el estratega granadino hay algo claro, “recuperar nuestro mejor nivel defensivo y que nos dé confianza eso para sumar adelante será la clave”.

Para la serie ante Bucaneros volverá a la acción Harold Cazorla, uno de los pilares del bloque, como le gusta a Segura llamar al equipo. El base cumanés apenas ha jugado 10 de los 22 encuentros que el equipo suma en la ronda eliminatoria debido a una lesión muscular (bíceps femoral derecho) y para Curro Segura su incorporación es muy importante.

“Recuperar a Harold para nosotros es clave, cierto que ahora lleva mucho tiempo sin jugar, lo recuperamos e igual mañana no estará listo para jugar treinta minutos, pero ya podrá estar en el roster y podrá ayudarnos, aunque sean cinco minutos”, dijo.

Cazorla, quien participó con mucha intensidad en el entrenamiento vespertino de este sábado, dijo sentirse muy bien, al menos en la parte física, aunque confiesa estar un poco fuera de ritmo de baloncesto, producto de la inactividad, pues no juega desde el 4 de abril cuando lo hizo ante Guaiqueríes de Margarita.

Gigantes ha cedido en los últimos duelos, pero se encuentra (al igual que Marinos) en el tercer lugar de la tabla, a tres juegos de la punta y dos y medio del segundo lugar ocupado por Bucaneros.

Ya estos equipos se vieron las caras en La Guaira durante esta temporada, en la que dividieron honores, para Bucaneros dividir en Puerto Ordaz no es necesariamente algo positivo, ya que Marinos se encuentra también al acecho.

Bucaneros muestra marca de 3-2 en sus últimos cinco duelos, pero 2-1 desde que arrancó la segunda vuelta, aun con un duelo ante Toros pendiente en La Guaira, que se jugará de ser necesario, a la espera de la decisión oficial sobre ese encuentro.

MARINOS ENFRENTARÁ A GUAIQUERÍES “PEPITO” ROMERO

Héctor “Pepito” Romero será baja para Marinos de Anzoátegui por lesión muscular en su pierna izquierda, en la serie que sostendrá el equipo ante Guaiqueríes de Margarita, en el gimnasio Ciudad de La Asunción de la isla, el lunes y martes.

Pero a pesar de su ausencia, el entrenador del Acorazado Oriental Tony Ruiz está tranquilo, pese a que pierde los 11,19 puntos y 4,75 rebotes que promedia “Pepito” en la edición 2017 de la Liga Profesional de Baloncesto (LPB).

“Michael Carrera ha sido un refuerzo muy positivo para nosotros, una bendición; es una chispa que enciende todo y lo estamos aprovechando”, dijo Ruiz tras el entrenamiento matutino que realizó la tropa naval en el gimnasio Luis Ramos de Puerto La Cruz.

“Pero una de las mejores cosas que tiene Michael (Carrera) es que le gusta escuchar, quiere aprender y eso para nosotros es muy importante”, sostuvo el timonel, respecto del novato anzoatiguense que promedió 13 tantos, 6,7 rebotes, 4,0 asistencias y 3,0 bloqueos en su serie de debut.

“Pero no es un solo Michael”, continuó Ruiz. “Hay un jugador que siempre admiré cuando me tocó enfrentarlo y ahora tenerlo en mi equipo es un plus: Juan Herrera. Juan lo puede hacer todo, siempre está disponible y eso nos hace las cosas más fáciles a los entrenadores”.

IG/Prensa Gigantes-Marinos