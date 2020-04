GNB aprehendió a cuatro presuntos traficantes en Ciudad Bolívar

View this post on Instagram

📍#Bolívar | GNB capturó a 04 ciudadanos con dos panelas de marihuana. _ El procedimiento fue realizado por militares del Destacamento N°621 en la parroquia Agua Salada, quienes durante labores de chequeo y revisión de vehículos se percataron que en la parte trasera del vehículo Toyota Terios donde se trasladaban los detenidos mantenían oculta la droga cuyo peso arrojó 1,052 kilogramos aproximadamente. _ Los detenidos fueron identificados como: Joseph Ruiz Rodríguez (40), Junior González González (26), Yaneizi Hurtado Linero (22) y Yanelsi De Vera Izquierdo (20), quienes fueron puestos junto a la evidencia a la orden del Ministerio Público en el estado Bolívar. . @gnb_czbolivar #12Abr . #GNBSiempreContigo #QuédateEnCasa #EscudoBolivarianoIII2020 #GNBCentinelasPermanentes #GNBGarantesDePaz #DignaGNB #CEOFANB #PAZ #EnDefensaDeLaPaz #FANB #GNB #Venezuela #Patria @fabio_zavarsep @prensa.fanb @padrinovladimir @ceofanb @ceballosichaso @mijpvenezuela @reverolnestor @nicolasmaduro @mippcivzla @vicevenezuela @vtv_canal8 @mazo4f @dcabellor @faespnb @migueldominguez08 @despachodelapaz