View this post on Instagram

‪#ATENCIÓN🚨#GNB INCAUTÓ NARCOAERONAVE en el Edo. #Cojedes y desarticuló un G.E.D.O. dedicado al tráfico ilícito de drogas; logrando la detención de 04 Cddnos. y la retención de 20 bidones de combustible con 15 litros aprox., 01 arma de fuego, divisas y 01 GPS. 🔥CONTUNDENTES ➡️ @gnb_czcojedes ‬ ‪#28Jul #GNBdePaz #DignaGNB #GNBGarantesDePaz #SomosGarantíaDePaz #CentinelasPermanentesGNB #EnDefensaDeLaPatria #FuriaBolivariana #VenezuelaVictoriosa #UnidosEnBatalla #GNBSiempreContigo #CEOFANB #GNB