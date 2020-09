View this post on Instagram

¡NUEVA ESPARTA DE MIS AMORES! Quiero alertar a toda Venezuela y al mundo, que en el estado Nueva Esparta, como en el resto del país, se ha judicializado la política y en los últimos meses, ha habido una serie de detenciones totalmente arbitrarias. Solo ayer hubo 25 personas detenidas, gente de pueblo, pertenecientes a comunidades golpeadas por este mal gobierno. Su delito? Salir a reclamar una vida digna y no la que hoy sobrevivimos, en razón de servicios públicos colapsados y de baja calidad. A pesar de las aprehensiones, las amenazas y amedrentamientos del régimen que le hacen a las personas, no han parado de levantar la voz y hacer sentir el malestar que vivimos todos los margariteños y cochenses. Nueva Esparta salió a la calle sin miedo, de manera espontánea. Le ha perdido el respeto a las “autoridades del régimen”, como expresión inequívoca de su rechazo a su forma de actuar. Ahora más que nunca, se hace necesario una salida democrática, pacífica, constitucional y electoral que permita lo más pronto posible, el rescate de la institucionalidad del país e inicie un proceso de cambios, de crecimiento y progreso para la recuperación económica de nuestra nación. #NuevaEspartaSinMiedo #NuevaEspartaSeLevanta #NuevaEspartaNosUne