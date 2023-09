El gobernador Rafael Lacava entregó 673 credenciales a igual número de directores de escuelas estadales, institucionales y supervisores de la Gran Valencia.

Desde la escuela Lomas de Funval y acompañado por Xiomara Luna, autoridad única de educación, Lacava ratificó para el año escolar 2023-2024 a los directores de los Centros de Desarrollo de la Calidad Educativa parroquiales del municipio Valencia, así como a los integrantes de los equipos de supervisión educativa, nacionales y estadales, alentándolos a mantener el más elevado compromiso para afianzar la formación de las nuevas generaciones de carabobeños.

El mandatario regional aseguró a los docentes carabobeños, que continuará rehabilitando los centros educativos de Carabobo, a fin de que sea exitoso el nuevo inicio de clases.

“Voy a estar visitando escuelas, liceo, maternales y todo lo que sea necesario para poder adecuarlas para este nuevo año escolar”, recalcó.

También instó a los directores y supervisores a mantener la fortaleza, “sé que la tienen, porque han resistido todos estos años, pero no se me rindan, no se me pueden rendir, porque estamos muy cerca de conseguir lo que nos corresponde”.

Los docentes que recibieron sus credenciales, manifestaron su agradecimiento por el hecho.

Con nota de prensa

