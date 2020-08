El diputado de la Asamblea Nacional y secretario político del Comité Ejecutivo Nacional de Acción Democrática , Williams Dávila Barrios, confirmó la tarde de este jueves que la gobernadora del estado Táchira, Laidy Gómez, se ha autoexcluido de la tolda blanca.

“Necesariamente está autoexcluida, aquí no se puede estar con los dos lados”, declaró el parlamentario y dirigente en un acto partidista en la entidad andina, encabezado por Carlos Prosperi, secretario de Organización; y Edgar Zambrano, vicepresidente del partido de pueblo.

Dávila aseguró que la actual mandataria del Táchira no siguió los lineamientos del partido de no participar en el evento electoral previsto para el próximo 6 de diciembre. “Llegó el momento de firmeza, o están aquí o están allá y no se puede estar del lado equivocado”, enfatizó.

En unas breves declaraciones a medios de comunicación locales, el portavoz adeco enfatizó que quienes se equivocan en política deben atenerse a sus propias consecuencias.