Según la emisora afectada, las autoridades realizaron una revisión de los equipos de transmisión, tanto en las instalaciones como en el lugar donde operaba el transmisor.

«Para Telcor no cumplimos con el artículo 41 de la Ley General de Telecomunicaciones y Servicios Postales», que establece que «las estaciones de radio no podrán suspender sus transmisiones, salvo caso fortuito o fuerza mayor, debiendo informar el titular de la licencia sobre la suspensión, indicando usted las causas y las normalización del servicio, por ende ya no podemos transmitir en frecuencia modulada», señaló la emisora.