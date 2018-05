La Gran Misión Abastecimiento Soberano y Seguro (GMAS) será la encargada de guiar la reestructuración de todos los mercados municipales del país, informó este lunes el presidente de la República, Nicolás Maduro.

En plenaria del Consejo Federal de Gobierno, señaló que en los próximos días la GMAS será reestructurada y relanzada para combatir las mafias que atentan contra la economía del país. “La Gran Misión Abastecimiento Soberano debe emitir las directrices y las guías para la reestructuración de todos los mercados municipales del país. Su estabilidad, su reorganización”.

Maduro anunció la creación de un centro de mando nacional para los mercados municipales dirigido desde el Consejo Federal de Gobierno y en conjunto con el Gobierno Nacional. “Ya basta de tanta mafia, ya basta de tanta robadera contra el pueblo”. Reestructurar todo el sistema municipal porque se trata de la reestructuración de un modelo económico hecho para las mafias”.

A la Sundee le criticó la forma de proceder. “No se trata de simples operativos donde llega la Sundde con los alcaldes, salen en televisión y luego no se ven más y después de que se van vuelven a remarcar los precios. No estamos haciendo nada. Ese sistema de supervisión se agotó. No se trata de un proceso simple de hacer una supervisión, se trata de una revolución en los sistemas de mercados municipales del país, así lo decreto”.

A su juicio, con la GMAS se intensificará la lucha contra los bachaqueros que venden productos en esquinas, hasta empresarios que esconden alimentos o especulan con ellos, que se han desatado en el 2018 “como venganza contra el pueblo” ante el llamado a las elecciones presidenciales y su realización.

Maduro llamó a los alcaldes y gobernadores de todo el país a poner como prioridad la agenda económica escuchando las necesidades del pueblo.