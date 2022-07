La secretaria de Desarrollo Social y Participación Popular de la gobernación de Carabobo, Vanessa Machado, fue clara: “el estado tiene una capacidad, pero el radio de acción se limita y hay cosas especificas en el que, en un momento dado vamos a tener que pedirle ayuda a la colectividad en ciertos casos sociales”.

Para la representante de la gestión de Rafael Lacava, es de vital importancia que los habitantes de las comunidades, no solo sepan que tienen a algún vecino en situación de vulnerabilidad, sino que lo ayuden.

“Los religiosos van a la iglesia, mi mamá que es religiosa hacia actos de caridad, llevaba ropita en buen estado, alimento con el pudiéramos apoyar, eso se ha hecho siempre en nuestro país, pero aunque el estado no tiene control de eso, es al estado al le llegan los problemas”.

Bajo esta premisa, desde la secretaría están desarrollando un programa para que la gente pueda entregar sus aportes y que sepan que la ayuda le llega directamente a un ciudadano que está caracterizado como vulnerable y que tiene una necesidad.

“En el tema social todos los ciudadanos somos corresponsables, no es el estado, las fundaciones, el gobernador o el presidente, sino todos… Y a eso estamos apuntando, a involucrar a la mayor cantidad de voluntades para ayudar a los casos específico”, dijo durante entrevista ofrecida a El Carabobeño, a propósito de la atención realizada tras el relato de un adulto mayor a cargo de sus dos hermanos mayores en el sur de Valencia y a quienes le llevaron pañales, comida, medicinas y personal de Insalud les hizo la evaluación respectiva.

“Esto nos une, no importa si es El Carabobeño el que lo dijo… si no que estos hermanos están en situación de vulnerabilidad, y lo resaltante y positivo es que sus vecinos se preocupan por ellos y el llamado es a los vecinos de todas las comunidades, que veamos al de al lado, en qué situación está la abuela de al lado que su hija se fue a Perú y no se ha podido devolver, cómo la ayudamos”.

Durante el último año, los registros de la secretaría indican que más de 25 adultos mayores en situación de vulnerabilidad han sido atendidos. “El Carabobeño hizo el llamado de atención del ciudadano Asención Matute del barrio Impacto… Lo catalogamos como adultos en abandono porque no están en situación de calle y lo abordamos”.

Venezuela diferente al resto del mundo

La funcionaria destacó que en Venezuela los problemas sociales son diferentes a los del resto del mundo. “En Europa no pueden pagar la factura de gas ni la calefacción en invierno, o el combustible para movilizarse y tener independencia… en nuestro país esa no es la situación porque la mayoría de los recursos básicos para vivir son prácticamente gratuitos”.

Con este argumento, la secretaria de Desarrollo Social y Participación Popular de la gobernación de Carabobo dijo que en Venezuela una persona en vulnerabilidad bajo techo tiene garantizado el servicio de agua, electricidad “con deficiencias que se reconocen, y a través del sistema de atención de los CLAP les llega alimentación subsidiada y es un ser humano atendido… Pero como la vida no es solo comer, tener luz y agua, se necesita medicamentos y ahí es cuando intervenimos”.

Resaltó la rehabilitación del antiguo comedor Ernesto Vogeler en el centro de Valencia, donde 400 abuelos de la parroquia Catedral, reciben su almuerzo diariamente. “Lacava se ha abocado en invertir en obras sociales, el comedor fue remodelado y reestructurado en su totalidad y está plenamente operativo”.

También fue reinaugurado el comedor popular de Trapichito. “Estamos en ese proceso de adecuarnos a esta estabilidad que se siente en nuestro país, ese proceso de tranquilidad y sosiego que estamos viviendo y redimensionando los programas porque las realidades sociales han cambiado, las estamos adecuando a la nueva época y a lo que necesita Carabobo”.

Machado recordó que los canales para reportar casos de personas en vulnerabilidad son las propias estructuras de las comunidades como los jefes de calle, de UBCH y de CLAP, además de las cuentas en redes sociales @desarrollosocialgb.