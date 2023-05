Los lanzadores González Germen, Yaramil Hiraldo y José Arias se incorporaron este sábado a los entrenamientos de Marineros de Carabobo para ponerse a tono de cara a la nueva temporada de la Liga Mayor de Béisbol Profesional.

Germen viene de ser el segundo entre los mejores en efectividad la temporada anterior de Liga Mayor al promediar 1.93 defendiendo a Delfines de La Guaira además de registrar dos victorias sin derrotas en 42.0 innings de labor en ocho presentaciones, todas como abridor.

«Me sentí bien, los muchachos y el cuerpo técnico me recibieron bien». Fueron sus primeras impresiones. «Vine listo, hice Live BP y me sentí bien, espero lanzar el lunes dos entradas para estar listo para la temporada». Sentenció el oriundo de La Romana, República Dominicana.

Hiraldo es una cara familiar en el JBP y en la ciudad de Valencia ya que estuvo en las filas de Navegantes del Magallanes la campaña pasada de la LVBP, se caracterizó por ser un lanzador situacional mientras estuvo en las filas de los turcos. «Fue un día lleno de energía positiva, no es nada que no conozca ya que estuve aquí con Magallanes y conozco a casi todos los muchachos, hay un buen grupo». Confesó Yaramil.

«La mentalidad será ganar siempre, para eso nos trajeron. Villa era el coach de bullpen de Magallanes y Robert estaba también con Magallanes y ya nos conocemos». El nativo de Santiago en República Dominicana, estuvo lanzando bullpen bajo la supervisión de José Villa y el lunes estará viendo acción en el juego amistoso en Maracay ante Líderes de Miranda.

Por otra parte, Arias hizo sesión de bullpen bajo el control del staff técnico del equipo en el que mostró buenos comandos en sus envíos. José (Arias) participó en Canadá y Nicaragua más recientemente y es una de las piezas que prometen solidificar el cuerpo de lanzadores de los carabobeños.

«Es un buen equipo y están todos unidos, me encantó estar aquí. Hoy tiré bullpen y me fue bien gracias a Dios, me preguntaron cómo me sentí y todo eso, yo les dije que estoy ready para dar lo mejor de mí en el campo». Finalizó José Arias.

Los lanzadores siguen poniéndose a tono

Después del respectivo estiramiento los jugadores de cuadro cogieron roletazos e hicieron jugadas de doble play, los receptores también participaron en las jugadas de doble matanzas y lanzaron a las bases para luego comenzar con la práctica de bateo previo al inicio del Live BP.

En el otro lado Luis Martínez lanzó 15 disparos, Andrés Sotillet 20, Yaramil Hiraldo y José Arias otros 25 en una sesión de bullpen. González Germen realizó un Live BP de 25 pitcheos para finalizar la jornada de entrenamientos.

Mañana domingo 07 de mayo se disputará un juego interescuadras en el José Bernardo Pérez de Valencia a partir de las 9:00 am y el lunes el equipo se moverá a Maracay para medirse a Líderes de Miranda en el José Pérez Colmenares.

Boletín de prensa.