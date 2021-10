El estratega interino de Venezuela, Leonardo González, y la Vinotinto se preparan para enfrentar este jueves a la selección de Chile en el Estadio San Carlos de Apoquindo, en el marco de la fecha 12 de las eliminatorias sudamericanas.

El director técnico atendió este día miércoles a los medios de comunicación, a través de una conferencia virtual efectuada en su hotel de concentración. En su alocución ante los medios de comunicación, González no pudo dejar de lado la situación vivida por la selección nacional el día martes, donde no lograron entrenar en la sede del Club Social y Deportivo Colo Colo, por no contar con los permisos sanitarios del gobierno chileno.

“Teníamos que hacer algunas correcciones, fortalecer cosas que veníamos haciendo bien. Lamentablemente, esta situación trastoca un poco nuestra planificación, pero yo soy ajeno a esto y la verdad no me quiero meter mucho en ello, porque no me compete a mí. Trataremos de sacar el mejor provecho a lo que se viene”, comentó González.

En lo deportivo, el mandamás resaltó el buen accionar de Venezuela ante Ecuador el pasado domingo. “Más que el resultado, satisface poder darle vuelta a un partido. Tenemos un grupo consolidado y fuerte, que nos ha ayudado para que las cosas sean un poco más fáciles. Los muchachos están comprometidos con el país, con ellos mismos. Lo más importante era darle una alegría a Venezuela», declaró.

Para este jueves, Venezuela promete mantener su esquema táctico y su apuesta ofensiva. “Siempre que las cosas van saliendo bien no es bueno hacer tantos cambios, a pesar de tener un grupo de jugadores bien importante. La idea es ir por el mismo camino que nos ha dado resultado en las tres fechas anteriores”, indicó el entrenador, quien espera mantener su propuesta en el terreno de juego.

Balance satisfactorio

“Todos saben de mi buena relación con el presidente de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) y con los miembros de la directiva. En primera instancia, vine por la triple fecha anterior y ahora me dieron un regalo con tres partidos más. Estoy muy feliz con lo que he podido dirigir. Si hay la posibilidad de continuar por supuesto que estaremos felices y contentos”, aseguró González en relación a su interinato con el elenco nacional.

Para el trujillano, y su cuerpo técnico, estar al frente de la selección nacional representó una experiencia increíble en todos los sentidos. “Hubiésemos querido tener unos puntos más. Hicimos partidos importantes. Veo un futuro prometedor, que lo hace soñar a uno con poder hacer cosas importantes y que esta selección esté cerca de un Mundial”, concluyó.

Con información FVF.