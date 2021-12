La pandemia no apagó sus sueños. En cuarentena la motivación creció para Diego Lafee y María Gabriela Angulo, quienes no dejaron de entrenar, prepararse y estar listos para los retos deportivos que se les venían. Hoy son orgullo de Carabobo al lograr medallas en el Campeonato Centroamericano y del Caribe de Karate El Salvador 2021.

Tienen 14 años, estudian segundo año de bachillerato y no descansan porque son muchas más las metas que desean alcanzar.

Entrenan a diario. La rutina es fuerte, pero la disfrutan. “Yo practico de lunes a sábado… En la mañana hago entrenamiento físico y en la tarde pesas, kata y combate”, relató María Gabriela, quien está entregada a este deporte desde los cuatro años, tras ver a su hermano mayor practicándolo y ya a los seis años estaba compitiendo en campeonatos federados.

Diego comenzó a los cinco años, y sabe que es algo a lo que se quiere dedicar siempre. “El karate comienza desde la defensa propia y no del ataque y puedo estar toda la vida entrenándolo”.

Un camino de logros

Para llegar a El Salvador, además de entrenar mucho, tuvieron que participar en una competencia nacional que se realizó en Vargas el pasado mes de agosto.

Ahí, María Gabriela logró ser subcampeona en combate, en la categoría de 12-13 años -47 kilogramos, y clasificó al Campeonato Centroamericano y del Caribe, donde ganó medalla de oro.

“Fue un gran orgullo representar a Venezuela en este tipo de campeonato y me siento muy orgullosa de todo el trabajo que realicé estos meses”.

Diego llegó a Venezuela con dos medallas en su cuello, una de plata en kata equipo y una de bronce en kata individual. “Esto significa mucho para mí porque durante la pandemia entrené demasiado para este logro, comenzando con el nacional, todavía me queda mucho camino por recorrer, pero he llegado bastante lejos, este es el primer paso”.

Por más medallas

Ya ellos se están preparando para las metas de 2022. En febrero participarán en un campeonato nacional que les permitirá seguir demostrando sus talentos para clasificar a otras contiendas internacionales representando a Venezuela.

Entre las responsabilidades del colegio y las exigencias del karate ellos han sabido organizar su día a día para no bajar nunca el rendimiento.

“Es algo que disfruto, practico todos los días y el karate me enseñó de disciplina y me ha hecho la persona que soy hoy… Soy muy disciplinado, trabajo mucho por mis metas. La disciplina es el comienzo de todo, por ejemplo, me ayuda a entregar tareas a tiempo y ser correcto”, dijo Diego.

Para María Gabriela este deporte es lo que la relaja, por eso no ve los entrenamientos como una obligación. Ambos están entregando todo de sí mismos por traer más logros a Venezuela. Sus nombres se seguirán escuchando en el futuro.