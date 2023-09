Del 28 de julio al 3 de agosto del próximo se realizará la Gran Final de la Copa Mundial de Béisbol Femenino WBSC 2024, que se jugará en Thunder Bay, Canadá.

De esta manera, con la finalización de la Fase de Grupos de la IX Copa Mundial de Béisbol Femenino WBSC 2023, la Confederación Mundial de Béisbol y Softbol (WBSC), junto con Baseball Canada, la Asociación Internacional de Béisbol Thunder Bay (TBIBA) y el Comité Organizador Local, informaron la fecha de inicio y culminación del torneo donde se enfrentarán los seis países que llegaron a la final.

La IX Copa Mundial de Béisbol Femenino WBSC es la primera que se juega bajo el formato de dos etapas. En la primera etapa participaron 12 equipos que compitieron en dos grupos.

Thunder Bay, Canadá, fue sede del Grupo A en agosto; mientras que la ciudad de Miyoshi, Japón, organizó el Grupo B de la semana pasada (del 13 al 17 de septiembre).

Los equipos para las Finales se establecieron después de la Fase de Grupos, con el nº. 3 del mundo EE.UU., el nº. 4 Canadá y el nº. 12 México avanzando en el Grupo A; y el nº. 1 Japón, el nº. 2 Chinese Taipei y el nº. 5 Venezuela obtuvieron los tres puestos disponibles en el Grupo B.

Durante las Finales, los seis equipos jugarán un round robin único del 28 de julio al 1 de agosto, y los dos mejores equipos de la clasificación jugarán por el título de Campeones Mundiales el 3 de agosto.

Los finalistas en tercer y cuarto lugar jugarán por la medalla de bronce.

