El abrupto incremento salarial a 1.800 Bs S ha paralizado gran parte del comercio en el país, advirtió Juan Pablo Olalquiaga, presidente de la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria) este miércoles.

Es tan brusco, tan súbito que muchas empresas no lo pueden pagar, no solo las empresas industriales, sino las comerciales y gran parte del comercio cerró las santamarías a partir del sábado 18 (de agosto) y muchas no las han abierto porque no tenían en sus cuentas los fondos suficientes para pagar esas nóminas y no saben qué hacer, agregó Olalquiaga.

En entrevista a Globovisión, precisó que según las informaciones que maneja 40 % de los comercios están cerrados y 25 % tiene las compras paralizadas porque no tienen flujo de caja para pagar lo que van comprando. La paralización que hay en el comercio y que se refleja en las ventas de la industrias va cerrando de manera importante las posibilidades operativas”.

LETRA MUERTA EL CONVENIO CAMBIARIO

El dirigente empresarial explicó que aunque el nuevo Convenio Cambiario establece mecanismos para transar dólares por divisas a través de la banca comercial, si la tasa de cambio es manipulada por el BCV y no deriva de la oferta y demanda, el nuevo convenio es letra muerta como todos los intentos anteriores de liberar el control de cambio. “Seguiríamos en un posición en la cual ese nuevo esfuerzo por desmontar el control de cambio se va a perder”.

“Si no hay suficientes dólares vas a volcar una demanda infinitiva sobre una oferta absolutamente pequeña y la tasa se va a disparar de una manera muy importante, por eso esta medida de manera aislada es buena, si la ves en conjunto puede ser peor que no haber hecho absolutamente nada”, advirtió.