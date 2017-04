Con la total convicción de extender la hegemonía en el Derbi de la Autopista Regional del Centro, Carabobo Fútbol Club recibirá este sábado a Aragua FC (7:00 pm) en el Polideportivo “Misael Delgado” de Valencia en el marco de la Jornada 12 del Torneo Apertura 2017.

Luego de golear 5-1 a Zulia en Maracaibo y enrrachar así seis partidos en fila sin conocer la derrota, los dirigidos por Julio César Baldivieso llegan a la contienda frente al elenco aurirrojo con 21 puntos en la cuenta, producto de seis victorias, tres empates y tan solo un tropiezo, lo que les permite ubicarse actualmente en el tercer peldaño de la clasificación luego de 10 partidos jugados y un choque pendiente por disputar frente a Mineros de Guayana.

Para Carlos “El Mono” Suárez el buen momento que viven a través de los resultados obtenidos, no son producto de una mera coincidencia, pues explicó que “los entrenamientos día a día te dan ese acondicionamiento para que el grupo se complemente a través de los partidos. Arrancamos el torneo adaptándonos a lo que quería el profesor (Baldivieso) y hoy en día ya manejamos muy bien ese sistema de juego, lo estamos demostrando partido a partido. Ahora solo toca seguir trabajando y no bajar la guardia”.

La “Vinotinto Regional” volverá a presentarse en su feudo, donde mantiene 19 partidos consecutivos sin perder en el campeonato local y buscará extender esa estadística frente a su acérrimo rival, pues Aragua FC tampoco gana como visitante en un “Derbi de la ARC” desde el 19 de noviembre del 2008.

“Todo equipo en casa se hace fuerte. Cuando uno va a Puerto La Cruz, Puerto Ordaz y San Cristóbal ves como esos equipos se hacen fuertes en su localía, pero la cancha de nosotros tiene algo en particular y es que a nosotros nos favorece y a los otros los desfavorece, porque nos preparamos en esta cancha para no perder puntos, lo hemos demostrado y el sábado no puede ser la excepción”, apuntó el irreverente mediocampista que encara su cuarta campaña con la institución carabobeña.

Bajo la batuta de “El Emperador” Baldivieso, Suárez ha asumido más ofensivo en el esquema del cuerpo técnico granate y el volante ha respondido efectivamente con dos goles y tres asistencias en lo que va de competición, “El trabajo individual de cada jugador se complementa en lo grupal. Somos un equipo donde defensiva y ofensivamente nos entendemos muy bien. Somos el equipo menos goleado y contamos con una cantidad importante de goles a favor, tenemos que seguir en esa misma tónica y trabajar diariamente para eso”, acotó el dueño del dorsal “17” en el granate.

Aragua viene de vencer 1-0 a Deportivo JBL del Zulia en Maracay y es sexto en la tabla con 17 unidades, con un encuentro más en comparación con los carabobeños y a cuatro puntos del peldaño que ocupan los valencianos. Además, el combinado aragüeño hará de visitante, condición en la que solo ha podido triunfar en una sola ocasión durante el actual semestre cuando venció 0-2 a Metropolitanos FC; luego posee dos empates ante Mineros y Estudiantes de Mérida, y dos derrotas a manos de Zamora FC y Deportivo Táchira.

“Los clásicos se preparan para ganarlos, esos partidos se tienen que quedar en casa y esta no va a ser la excepción. Para nosotros, para la afición y para la directiva es un partido bastante importante y queremos que eso tres puntos se queden en el Misael. Si ganamos o perdemos, no vamos a ser los mejores ni los peores, pero tenemos que saber manejar el partido y tratar de llevarlo de la mejor manera”, expresó el mediocampista de 24 años de edad.

En cuanto a la serie entre ambas divisas, se han disputado 29 ediciones del “Derbi de la Autopista” y el más reciente culminó con goleada 4-1 en favor de los carabobeños en cancha de Carabobo, además el balance se inclina en favor de los granates con nueve partidos ganados, 14 empates entre ambos y seis triunfos para los maracayeros y adicionalmente la Vinotinto Regional ha marcado 33 goles frente a Aragua y 21 de ellos como anfitriones.

Igualmente, Carabobo posee una amplia racha de casi ocho años sin perder ante el cuadro de la “Ciudad Jardín”, los cuales se traducen en 14 partidos al hilo sin tropezar frente a los aurirrojos. La última vez que un “Derbi de la ARC” culminó con victoria maracayera fue el 14 de noviembre del 2010 en la capital aragüeña.

LA VISITA QUIERE LOS TRES PUNTOS

Por el bando de los maracayeros también afrontan el choque con optimismo, “Sabemos que será un partido donde necesitamos por los tres puntos que nos permita seguir en los primeros puestos, nosotros lo que esperamos es dar un lindo espectáculo, disfrutar en sana paz, sabiendo que la rivalidad es dentro del campo no fuera, los jugadores dentro del césped seguramente darán su mayor esfuerzo para sacar un resultado positivo, entendemos lo importante que es este partido por el plus de ser un Derbi, sin embargo nosotros vamos con nuestros criterios bien claros de darle una alegría al pueblo aragüeño”, apuntó el estratega del club Antonio Franco previo al choque sabatino.

Este Derbi se jugará en la complicada cancha sintética del Misael Delgado y el Aragua FC teniendo en cuenta este panorama, trabajó durante esta semana en el complejo deportivo de Zona Sport y en la Escuela de la Aviación Militar, dos canchas con césped sintético que le servicio para adaptar a los jugadores a esta superficie.

Para este duelo regresa a la convocatoria el mediocampista Arnold López, quien cumplió un partido de suspensión por recibir doble amarilla en el pasado juego ante Deportivo Táchira en San Cristóbal.

Prensa Carabobo FC y Aragua FC