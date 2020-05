Los gremios más representativos del sector privado han puesto de manifiesto la necesidad de realizar un plan de desescalamiento (palabra de moda para definir un levantamiento progresivo de las medidas de confinamiento) de la cuarentena colectiva que rige en Venezuela desde ya más de 50 días.

Destacan los gremios que está en peligro potencial alrededor de 40% del tejido empresarial que queda en el país, si se prolonga el confinamiento más allá del 18 de mayo; sin embargo, es un escenario altamente probable que haya una prórroga adicional, en función de dos factores que no tienen que ver con aplanar la curva de contagio del coronavirus: la situación de infraestructura eléctrica y la escasez de gasolina, reseña Banca y Negocio.

Fallas eléctricas

En la semana pasada se produjo una falla eléctrica que afectó a 16 estados del país, y que se pudo resolver rápidamente, según indican especialistas, porque la demanda de energía se mantiene en niveles mínimos, como uno de los factores fundamentales. Igualmente, el tema de la gasolina ya llega a ser desesperante y, sin duda, está afectando gravemente la producción de alimentos. Veremos en los próximos meses ese impacto en los anaqueles, de no darse una muy pronta solución al tema del combustible.

Sin embargo, las empresas venezolanas están demostrando, una vez más, una tremenda capacidad de resiliencia. No sin razón consultores internacionales dicen que los empresarios y gerentes de este país son campeones mundiales de la adaptación a circunstancias extremas.

Empresarios que han mantenido contactos con el gobierno sostienen que posiblemente a partir de mediados de junio pudiera comenzar un proceso de normalización progresiva de la vida económica.

Posibles contagios

Los temores expresados por el gobierno se circunscriben al riesgo de una ola masiva de contagios, debido a la falta de controles eficientes que se atribuyen a naciones vecinas, por lo que las fronteras pueden seguir cerradas por más tiempo y el tráfico aéreo pudiera ser objeto de fuertes restricciones durante meses.

No obstante, la actividad económica se está reiniciando en la práctica. Muchos comercios no pertenecientes a sectores priorizados o permitidos están abriendo puertas de manera regulada y con horarios restringidos, mientras que la economía informal comienza a hacerse más presente, con el riesgo sanitario que ello implica, en los sectores más populosos. Es evidente que, sin ayuda real del Estado, las personas que deben sobrevivir con su propio esfuerzo no pueden permanecer confinadas indefinidamente.

Actividad reducida y regulada

En consecuencia, un escenario general de actividad reducida y regulada es altamente probable para el próximo trimestre, y en consecuencia los planes de continuidad de los negocios deben ajustarse a variables como menores niveles de consumo y movilidad, así como riesgos de mayores presiones inflacionarias, por la incidencia de una mayor necesidad de emisión monetaria, por parte del ejecutivo nacional.

Ante ese escenario, los ajustes operacionales y financieros que se han hecho para resistir la contingencia, hasta ahora, deben ser mantenidos por más tiempo, y en consecuencia hay que tomar previsiones, sobre todo financieras para la prolongación de las restricciones.

En el Informe Privado de Aristimuño Herrera & Asociados de esta semana se analizan los cambios que las empresas están haciendo en sus diversas áreas para hacerle frente a la coyuntura crítica que se deriva de la pandemia de Covid-19 y sus efectos en Venezuela, que se suma al cuadro de severa crisis preexistente que ya atravesaba el aparato productivo nacional.

Con información de Banca y Negocio