La activista medioambiental sueca Greta Thunberg anunció este viernes que la de hoy ha sido su última «huelga escolar», al graduarse en el instituto, aunque aseguró que continuará asistiendo a esas protestas.

Thunberg, de 20 años, comenzó en septiembre de 2018 una protesta semanal delante del Parlamento sueco para reclamar acciones contra el cambio climático, un ejemplo que meses después fue seguido por miles de jóvenes de todo el mundo y que dio lugar al movimiento global «Fridays for Future».

«Huelga escolar, semana 251. Hoy me he graduado, lo que significa que ya no podré hacer huelga escolar por el clima. Esta es la última huelga escolar para mí», escribió en su cuenta en la red social Twitter en la que posa con otros jóvenes luciendo el tradicional gorro que reciben los estudiantes escandinavos al acabar la secundaria.

Thunberg confesó que nunca habría imaginado que su iniciativa llevara a nada y denunció que el mundo se sigue moviendo en la dirección «equivocada».

«Seguiré protestando los viernes, aunque técnicamente ya no se le podrá llamar huelga escolar. Simplemente no tenemos otra opción que hacer todo lo que podamos. La lucha solo acaba de empezar», explicó en Twitter.

Thunberg se ha convertido en un fenómeno global, con millones de seguidores en redes sociales, elegida personaje del año por la revista Time y nominada varias veces al Nobel de la Paz, además de entrevistarse con figuras mundiales y dar discursos ante la ONU y en las principales cumbres climáticas.