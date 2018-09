El delantero del Atlético de Madrid Antoine Griezmann cree que ya se sienta “en la misma mesa que Cristiano y Messi”, pero se ve con margen de mejora y mira a los títulos y al Balón de Oro como un objetivo.

“Sí, creo que sí. Y sé que otros jugadores van a venir seguro”, dijo Griezmann en una entrevista que publica este lunes el diario AS, a la pregunta de si ya cree que se sienta en la misma mesa que Cristiano Ronaldo y Leo Messi.

“Lo de la mesa son imágenes que tengo y disfruto en esa mesa. Pero también sé que puedo hacerlo mejor. Quiero mejorar, quiero ganar y quiero seguir así, jugando de esta manera”, afirmó el jugador rojiblanco, campeón con Francia en el pasado Mundial de Rusia.

Griezmann insistió en que aún tiene margen de progresión “en lecturas de partido, ofensivamente… En los pases, en los giros a la portería rival. Sé que puedo marcar más goles aún, dar más pases y defensivamente ser mejor…”.

“Está claro que soy un jugador diferente a Cristiano, Messi, Neymar o Mbappé. Estoy en lo más alto pero puedo mejorar. Busco ser lo más completo posible. No voy a meter cincuenta goles, pero sí busco ayudar ofensivamente y trabajar para el equipo”, dijo.

El delantero ‘colchonero’, de 27 años, no ha sido nominado a los premios ‘The Best’ de la FIFA, pero deja entrever que en su mente está el Balón de Oro.

“Ya no podemos hacer nada” en lo que se refiere a los premios ‘The Best’, dijo Griezmann, para el que “el Balón de Oro tiene más prestigio, más historia, lo tengo en mi cabeza y hay tres meses para darlo todo y luego ya veremos lo que sucede”.

El delantero, con cuya marcha al Barcelona se especuló durante el verano, negó que se quedara en el Atlético por más dinero.

“Yo me quedo donde me quieran más, donde me den más amor, más afición”, dijo.

“Estoy muy contento en el Atlético, tengo un entrenador que me quiere y que me da confianza y tengo unos compañeros que creen en mí. Y detrás hay una afición que sé que me quiere”, concluyó.