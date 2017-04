Coral Gables, Florida (VIP-WIRE).-

Las estadísticas dicen que la mayoría de los accidentes de los trenes se deben al último vagón… Pues, eliminen el último vagón”… Johnny Shannon.-

** Hoy cumple Pete Rose 76 años de edad y lleva 28 execrado del beisbol, vía Bart Giamatti, Fay Vincent, Bud Selig y Rob Manfred… El segunda base panameño Johán Camargo, de 23 años, subido por los Bravos esta semana, es considerado por los scouts “un firme prospecto, quien salvo lesiones, debe ser bigleaguer durante unas dos décadas”. Camargo fue subido porque Matt Kemp se lesionó el muslo derecho… ** El outfielder novato Andrew Benintendi (Medias Rojas), ha tenido un comienzo muy pobre al bate, con siete hits, un jonrón y promedio 233. Pero el mánager John Farrell, considera que eso ocurre muchas veces con los novatos…: “Es el período de adaptación” dijo, “a veces lo sufren al comienzo, a veces después. Porque es muy diferente batear en triple A que en Grandes Ligas”. Andrew es el candidato número uno a Novato del Año. Los Scouts dicen que tiene tremendas facultades… ** Desde 2015 Tyson Pérez, lanzador de los Astros en las menores, no gana un juego, porque se recupera de la Cy Young. Pero a los 27 años de edad, ya está lanzando en triple A en tan buena forma, que en Houston piensan subirlo a mediados de la temporada. Pérez es hijo de mexicanos…

“Me acaban de informar que el 22% de las muertos son fumadores. Entonces por no fumar mueren muchos más, el 78%. ¿O no?… Pantalón Robinson.-

“El médico me dijo esta mañana, que me fume 10 cigarrillos todos los días… Me los voy a fumar por complacerlo, porque yo nunca he fumado”… Pacomio.-

** Muy bueno el detalle de los Cachorros, quienes el miércoles escogieron a 30 fanáticos para que fueran quienes entregaran a las peloteros la sortija de la Serie Mundial 2016… ** Hay un grupo de 11 brillantes bigleaguers ya famosos por valiosos, que apenas han cumpildo 24 o 25 años, como Mike Trout, Bryce Harper, Nolan Arenado, Kris Bryant, Mookie Betts, Manny Machado, Noah Syndeergaard, Francisco Lindor, Rougned Odor, Carlos Correa y Corey Seaguer… ** Histórico…: Carl Yastrzemski, miembro del Hall de la Fama de Coopersrown, tiene el record de 22 temporadas con 100 o más hits en cada una, pero a la vez es el único que ha bateado tres mil incogibles sin una temporada de 200… ** José Reyes (Mets), quien es enjuiciado porque no ha cumplido con la manutención de una hija fuera de su matrimonio, ha bateado un hit en 27 turnos. Por eso el mánager Terry Collins lo bajó de abridor al séptimo jugar, y si no mejora sustancialmente, lo mandará al banco…

“El fondo de la olla nada más lo conoce la cuchara”… Castizo tradicional.-

