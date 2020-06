Un grupo de jugadores de la NBA tienen dudas sobre su participación en la reanudación de la temporada, según informó ESPN.

Sin embargo, según la cadena estadounidense, ninguno de estos jugadores han solicitado formalmente su ausencia a la temporada. Estos deportistas, a su vez, no pertenecen a ninguno de los equipos favoritos para llevarse el título.

Según el reporte del periodista Adrian Wojnarowski, de ESPN, en el acuerdo alcanzado por la liga y el sindicado de jugadores se estipula la opción de que los basquetbolistas elijan no jugar por temor al coronavirus.

En caso de que un jugador prefiera no concentrarse en Walt Disney para terminar la temporada, la NBA no realizará ningún tipo de sanción. Sin embargo, no recibirían los pagos correspondientes a los partidos que se jugarán.

Los jugadores presentan preocupaciones como el contagio del coronavirus, el aislamiento en el que estarán sin poder ver a sus familiares o las posibilidad de lesionarse ante el poco tiempo de preparación de cara a la vuelta de la competición, según Wojnarowski.

La NBA anunció la semana pasada que la temporada se reanudará el 31 de julio en las instalaciones de Disney World, en Orlando, lugar del que los jugadores no podrán salir para prevenir la propagación del COVID-19 entre los deportistas. Este plan de ciudad “burbuja” implementado por la NBA está generando dudas en algunos basquetbolistas que, a su vez, temen al virus.