En una semana la cifra de muertes por COVID-19 en el municipio Guacara ascendió a 30, tras registrarse el fallecimiento de ochos personas. Además, fueron reportados 60 nuevos contagios, para un total de 143 casos positivos hasta la fecha, confirmó el alcalde de ese municipio, Johan Castañeda.

“En nuestro municipio Guacara lamentablemente debemos informar que ya son en total 30 personas que no han podido ganar la batalla del COVID-19. Son 30 familias que hoy están de luto”, dijo el mandatario local, quien instó a la población a cumplir con los protocolos de prevención. “No podemos relajarnos, no podemos dejar de cuidarnos”.

Las cifras regionales y las aportadas por el gobierno de Nicolás Maduro desde Caracas no concuerdan. A pesar de que Castañeda detalló que en Guacara han ocurrido 30 fallecimientos producto de la pandemia, la Comisión Presidencial para la Prevención, Atención y Control del Coronavirus solo ha anunciado 28 decesos correspondientes a todo el estado Carabobo.

Sobre los casos sospechosos, informó que existen al menos 468 personas que han manifestado tener algún tipo de síntoma asociado a la COVID-19 y se encuentran a la espera del resultado de la prueba confirmatoria de PCR, las cuales se mantienen centralizadas.

“Las personas que manifiesten tener algún síntoma puede comunicarse al 0414-4986711, esas personas automáticamente pasan a ser casos sospechosos, hasta que no se demuestre lo contrario, y debe tener todos los cuidados, debe estar en un proceso de aislamiento”, agregó la autoridad municipal.

Los sectores de Guacara que, según sus datos, agrupan los casos sospechosos y positivos son La Ceiba, La Piar, Apamates, Mocundo, Tricentenario, Ciudad Alianza, Los Naranjillos, Nuestra Señora de Coromoto, Malavé Villalba, Los Almendrones, Los Girasoles, Los Merecures, Tronconero, Araguaney, La Compañía, La Morita, Ojo de Agua, Diego Ibarra, La Juventud, Libertador, La Lucha, Macario Escorcha, Cardonal y Los Caobos.

Fue insistente en cuanto al cumplimiento de las medidas de bioseguridad para evitar la propagación del virus y resaltó la importancia del uso correcto del tapabocas, la implementación del distanciamiento social y el lavado frecuente de las manos. A su juicio, “no hay justificación” para no cuidarse de la COVID-19.

“Mi mayor preocupación como guacareño es que las personas bajen la guardia y dejen de cuidarse, eso nos va a poner las cosas más difíciles”, advirtió. “Recuerden que el sistema de salud que tenemos está bastante golpeado producto de los bloqueos y los insumos que no permiten que lleguen naciones como los Estados Unidos”.