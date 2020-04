El gobierno interino presidido por Juan Guaidó otorgará un apoyo económico por tres meses, a médicos, enfermeras y trabajadores de los hospitales en reconocimiento a la loable labor que desempeñan en protección de los venezolanos en medio de la pandemia del COVID-19,

Este apoyo económico de más de 100 dólares mensual fue anunciado este jueves por el Presidente (e) de Venezuela, Juan Guaidó, los cuales se empezarán a entregar en las próximas semanas.

“Tras grandes esfuerzos, horas de trabajo y tener la confianza de la comunidad internacional, encontramos la manera de lograr, que con los pocos recursos de lo que hemos podido recuperar y proteger de la dictadura, podamos realizar el mayor aporte posible durante esta pandemia”.

El mandatario nacional a través de un video difundido en sus redes sociales, indicó que tal apoyo económico podrán disfrutarlo los beneficiados de “manera directa, sin pasar por la dictadura, y accediendo a través de un monedero virtual que desarrollaremos con la Organización de Estados Americanos”.

El presidente encargado refirió que todos los estudios indican que la principal medida que debe tomar un Gobierno frente a la pandemia es, proteger a quienes cuidan a los enfermos. “Ellos son los médicos y enfermeras, pues sin ellos, no será posible hacer frente a esta crisis, ni salvar vidas”.

Guaidó explicó que todos los médicos y enfermeras de hospitales públicos podrán postularse para obtener a el apoyo monetario, sin ningún tipo de distingo de ideología política.

De la misma forma pidió estar pendiente de los medios oficiales de la Presidencia encargada, para mayor información y desarrollo del proceso, así como mecanismos, pasos y requisitos que deben cumplir los trabajadores de la salud que quieran acceder al programa.

“No somos ingenuos. A la dictadura no le importa nuestra gente, como intentaron bloquear la Teleconsulta de atención médica gratuita para los más vulnerables, intentaran sabotear esto, por lo que vamos a tomar las medidas de seguridad para los beneficiarios de este apoyo”, subrayó.

El también reelecto presidente de la Asamblea Nacional comentó que aunque los tiempos dependen no solo del Gobierno interino, si no que también incluyen procesos internacionales, están haciendo todo lo posible para que el primer apoyo pueda salir dentro de unas semanas.

Acciones urgentes

En su mensaje a los venezolanos vía redes sociales, Juan Guaidó ratificó su compromiso y promesa de no quedarse de brazos cruzados frente a la tragedia que se vive en Venezuela con la Emergencia Humanitaria Compleja que se agrava con la pandemia del COVID-19.

El mandatario interino dijo, que sin duda alguna, para evitar una catástrofe humanitaria sin precedentes en el país, es necesario la conformación de un Gobierno de Emergencia Nacional en el que la comunidad internacional confíe y así pueda dar la ayuda que tanto se necesita.

“Sabemos que la profundidad de nuestra crisis es demasiado grande, y que las medidas que realmente nos pueden ayudar a evitar una catástrofe humanitaria solo se pueden tomar con la ayuda y el financiamiento internacional que un Gobierno de Emergencia Nacional puede conseguir. Un Gobierno, no un narco-Estado dirigido por un capo. Urge atender a nuestra gente y no que desde la soberbia se aferren al poder, mientras nuestra gente no tiene gasolina”, puntualizó.

Guaidó destacó que la dictadura todavía mantiene secuestrado miles de millones de dólares que prefieren destinarlos a sus negocios, pero que el Gobierno interino con menos del 0,01% de lo que ellos manejan, va a hacer más, que lo que ellos han hecho por la salud en todos estos años.

El Presidente encargado del país informó que trabaja para que ese apoyo económico del que gozarán médicos, enfermeras y trabajadores de hospitales públicos, pronto puedan recibirlo todas las familias venezolanas.

“Maduro es ya irrecuperable; tarde o temprano les explotará la realidad de un país al que le piden que se quede en casa, mientras tiene el estómago pegado a la espalda y mientras nuestros médicos y enfermeras no tienen siquiera cómo llegar al hospital o cómo alimentar a su familia”, publicó el Centro de Comunicación Nacional.