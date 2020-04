View this post on Instagram

El combate del narcotráfico y el terrorismo; y la cooperación con las agencias internacionales dedicadas a la lucha contra los flagelos antes nombrados; serán los objetivos principales de la “Comisión Especial Presidencial para Seguridad Policial e Inteligencia”, conformada por instrucción del Presidente (e) de Venezuela, Juan Guaidó. La información fue ofrecida por el propio mandatario encargado, quien también es Presidente de la Asamblea Nacional (AN); al finalizar la sesión ordinaria virtual del Parlamento, este martes 7 de abril.