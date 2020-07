Juan Guaidó anuncia que Venezuela regresa a la Comunidad Andina de Naciones (CAN), después de 14 de permanecer fuera, “lo que nunca debió pasar”.

La noticia la dio a conocer el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó durante la XX Reunión del Consejo Presidencial Andino, en donde se efectuó el traspaso de la presidencia Pro Témpore por parte del Estado Plurinacional de Bolivia a la República de Colombia, celebrada este jueves vía online; y en donde el también presidente reelecto de la Asamblea Nacional estuvo como invitado especial.

En el encuentro estuvieron presentes los Presidentes de Janine Áñez, de Bolivia; Iván Duque, de Colombia; Martín Vizcarra, de Perú; y Lenín Moreno, de Ecuador; además del Secretario General de la CAN, Jorge Pedraza.

“Como gobierno legítimo de Venezuela, retomamos las banderas de la integración regional, retomamos el proceso de integración a la Comunidad Andina de Naciones, con responsabilidad histórica; como reto histórico en medio de una pandemia, como reto histórico enfrentando una dictadura”, reseñó el Centro de Comunicación Nacional.

La salida de Venezuela del CAN ocurrió en el año 2006, a petición del ex presidente fallecido Hugo Chávez, “por solidaridades ideológicas e intereses de monopolizar la integración de una región, que debe ser sincera como lo es en este momento en pro de la democracia y por supuesto de nuestras libertades económicas”.

El Capítulo XVII, Artículo 133 del Acuerdo de Integración Subregional Andino (Acuerdo de Cartagena) establece que “no existen parámetros fijos para la adhesión de nuevos miembros a la CAN, si no que este proceso queda a discreción de la Comisión de la Comunidad Andina”.

Destacó que desde el Gobierno interino y la Asamblea Nacional, estarían en disposición de: revertir de inmediato la decisión del régimen, bajo la Presidencia de Hugo Chávez de salir de la CAN; conformar una Comisión Técnica de Alto Nivel para la nueva entrada de Venezuela a la CAN, donde participen también miembros del Plan País, para hacer de esta una “Política de Estado”; y desde el ámbito político y social, avanzar en actos efectivos de Gobierno en materia de apoyo a la diáspora venezolana, a partir de la adhesión de Venezuela a la CAN.

PROPUESTA

Tomando en cuenta las normas y decisiones de la CAN que ofrecen protecciones a los ciudadanos venezolanos en el exilio gracias al libre tránsito de ciudadanos miembros y a través del Pasaporte Andino, el Presidente (e) de Venezuela propuso “apoyo para definitivamente promover la aceptación en bloque de pasaportes vencidos producto de la vulnerabilidad institucional que tiene hoy Venezuela”.

Asimismo planteó la necesidad de impulsar políticas socio-laborales con convenios que definen y coordinan políticas con respecto al fomento del empleo, la capacitación y las migraciones laborales; así como la creación de las Zonas de Integración Fronteriza (ZIF), “elemento importante a discutir”.

Cabe destacar que el Decreto 459 de fecha 25 de mayo de 1999, del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores establece como objetivos “facilitar la libre circulación de personas, bienes, capitales y servicios”.

Leer más: presidenciave.com