El líder la Asamblea Nacional (AN) y presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, condenó el ataque con perdigones que recibió un adolescente que se encontraba en una manifestación de vecinos que reclamaban gas doméstico en su comunidad y que fue reprimida por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

El parlamentario aseguró que se hará justicia en el caso de joven identificado como Rufo Chacón Paradas, de 16 años de edad. Fue un ataque sádico, afirmó Guaidó.

A través de su cuenta en la red social Twitter Juan Guaidó manifestó su rabia al conocer el hecho en el que el joven tachirense de 16 años perdió ambos ojos debido a un disparo de perdigón que recibió en la cara cuando protestaba.

“No nos acostumbramos con Geraldine, ni con Albán, ni con Acosta Arévalo”, exclamó. Del mismo modo, se preguntó “¿Quién da una orden tan encarnizada como la de disparar así? ¿quién se escudará detrás de una investigación sin resultados?”.

Guaidó señaló que determinarán las responsabilidades. Quienes sean culpables serán juzgados “en tribunales imparciales, en democracia habrá justicia. No hay rabia suficiente”.

Con información de Tal Cual

