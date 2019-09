Guaidó: Cabello saboteó acuerdo firmado entre ellos de reincorporación del PSUV a la AN

El régimen ya no se pone de acuerdo ni entre ellos, acordaron volver al Parlamento, el cual, por cierto, nunca debieron dejar. Yo no los elegí, no voté por ellos y ni votaría nunca por ellos, pero hubo unos ciudadanos que sí lo hicieron, dijo Juan Guaidó