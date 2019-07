Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela en su visita este viernes al estado Trujillo aseguró que el “régimen irresponsable, dividido y aislado pretende confundir al hablar de mesas perennes y diálogos de paz”, con respecto a las negociaciones que realiza el Gobierno y la oposición venezolana en Barbados.

El líder opositor aseveró que su objetivo no es un mecanismo: “En todos los espacios de lucha en los que estamos, nuestra meta es ponerle fin al sufrimiento de los venezolanos”.

Guaidó también cuestionó desde Boconó, las declaraciones de Diosdado Cabello, vicepresidente del Psuv, en las que asegura que no habrá elecciones porque “a Nicolás Maduro aún le quedaban cinco años y seis meses de mandato”.

“Por ahí hay uno que dijo que aquí no iban a haber elecciones sino parlamentarias, y ese mismo dijo que yo no entraba por Maiquetía y lo hice; que no íbamos a liberar a Leopoldo López y lo hicimos”, refirió Guaidó.

Frente a los trujillanos, agregó que Venezuela es el ejemplo de un pueblo que no se rinde. Por lo que continúa con la “ruta planteada para lograr un cambio político en el país”.

También explicó su postura frente a lo que han dicho distintos funcionarios de la administración madurista respecto al diálogo. A lo que recalcó: “No intenten confundirnos, no sean irresponsables. Ya hay suficiente sufrimiento de nuestra gente. Estamos hablando de ponerle fin al sufrimiento de todo un país”, explicó.

El presidente (e) pidió igualmente a los jóvenes seguir trabajando por Venezuela en lugar de emigrar. “No hagan maletas, vamos hacer país y construir nuestra tierra”, aseveró.