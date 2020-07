Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela reconocido por más de 50 países, señaló este martes que estamos atravesando el peor momento de la pandemia del COVID-19.

Estamos entrando en la fase de expansión de la pandemia, cuando no hay agua, no hay comida, no hay gasolina para trasladarnos. No solo hay que ratificar la denuncia, hay que trabajar para atender esta situación, todo es culpa del régimen, no aprovecharon la cuarentena para robustecer a los hospitales. Hemos visto como se desbordó el sistema de salud, afirmó el también presidente de la Asamblea Nacional.

“¿Qué hubiese pasado si el brote en vez de ser en el canal del Estado pasara en la AN? ¿Qué iban a inventar?”, se pregunta Guaido en referencia a los numerosos trabajadores contagiados en Venezolana de Televisión.

Han hecho lo único que saben hacer, manejar todo a la fuerza, persiguiendo a los médicos, como si con balas van a detener la pandemia. Han culpado a otros, ahora a los venezolanos los llaman trocheros. De la supuesta guerra económica culparon a los bachaqueros ahora es a los trocheros, comento Guaidó.

Ya basta de perseguir a los más vulnerables, el régimen solo quiere tratar de controlar, no a la epidemia, a la sociedad. Destruyeron el sistema de salud y el pueblo de Venezuela se encuentra desasistido, agregó.

No son armas biológicas, no son terroristas, son venezolanos que hoy más que nunca necesitan de todo nuestro apoyo, afirmó el presidente interino de Venezuela.

La dictadura le declaró la guerra al ciudadano, a la libertad de expresión. Hoy Venezuela vive, atraviesa las consecuencias de esta dictadura, expresó.

