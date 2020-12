Guaidó está convencido de que solo hace fraude quien le teme al pueblo. Maduro y su régimen perdieron todo el apoyo popular. “Quienes queremos cambio en Venezuela somos una amplia mayoría. Por eso no se atreven a convocar elecciones libres. Por eso tienen que controlar el árbitro, elegir sus contrincantes, negar la observación internacional, extorsionar a un pueblo con hambre, con necesidad, diciendo: ‘el que no vota, no come’. Saben que jamás ganarían una elección libre.

Ahora todos a la calle el 12 de diciembre