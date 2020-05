El líder opositor venezolano Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional legítima, aseguró este viernes que la señal de DirecTV se puede restituir desde otro país y que su equipo está luchando para que se restituya.

En mensajes publicados en cuenta de Twitter, Guaidó dijo que el régimen de Nicolás Maduro amenaza y chantajea a la operadora de televisión por cable desde hace años.

Juan Guaidó rechazó este viernes que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) haya ordenado la ocupación inmediata de las instalaciones de DirecTV en Venezuela.

Ahora quiere tomar rehenes para evitar que vuelva la señal, todo para que tú no estés informado. No solo son culpables de que Directv se haya ido del país, ahora le quitan los equipos y amenazan a sus ex trabajadores, agregó.

La presidente de la Asamblea Nacional señaló que continúan trabajando para que la señal de la operadora de televisión por suscripción se restablezca. “Nosotros estamos y seguiremos luchando para que se restituya, porque lo mereces, porque tus hijos también y porque debemos vencer la censura para luchar por la libertad”, reza parte del tuit.