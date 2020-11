El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, reiteró este jueves que el régimen indolente de Nicolás Maduro es el único responsable de las penurias que enfrenta el pueblo venezolano.

Los venezolanos conocemos los desastres naturales, pero ahora se agravan por una emergencia humanitaria causada por una dictadura indolente y cruel que secuestró el poder, abandonó al ciudadano y bloquea la ayuda y soluciones que podemos conseguir, expresó el presidente (e) Guaidó en un mensaje divulgado a través de su cuenta oficial en Twitter.

Diez estados afectados por las lluvias

Guaidó indicó que hasta la fecha, 10 estados se encuentran afectados por las fuertes lluvias – Zulia, Táchira, Lara, Trujillo, Amazonas, Bolívar, Barinas, Falcón, Portuguesa y Sucre – y que se reportan miles de afectados y tres fallecidos.

De igual forma denunció que las unidades de Protección Civil destinadas para atender y socorrer a ciudadanos que lo necesitaban no cuentan con los recursos necesarios.

No hay bombas de achique para sacar agua, no hay gasolina para las unidades de Protección Civil, se abandonó el mantenimiento del sistema de drenajes y no hay prevención de riesgos naturales, sumó.

El mandatario aseveró que su administración se encuentra buscando apoyo internacional para apoyar y ayudar a las poblaciones afectadas.

En paralelo tenemos que alzar la voz contra el abandono y por la vida digna que merecemos. La tragedia no puede ser costumbre en Venezuela, concluyó.

