Solidaridad, apoyo y la certeza de que desde la Presidencia encargada y la Asamblea Nacional (AN) se trabaja sin descanso para ponerle fin a la tragedia que como nadie vive el Zulia , manifestó el Presidente (e) de Venezuela, Juan Guiaidó, a los zulianos.

A través de un contacto telefónico en la radio Fe y Alegría, este jueves, Guaidó dijo que están haciendo todo lo posible para buscar las soluciones urgentes a la crisis eléctrica que golpea fuertemente a la región zuliana.

“Me comprometo con los zulianos a poner fin a su martirio. Esto no aguanta medias tintas, no aguanta pañitos de agua caliente. Sin duda alguna, es una tragedia sin precedentes lo que está sucediendo. Tenemos que avanzar rápido, esto no aguanta más caracterización y diagnósticos”, dijo Guaidó.

Asimismo refirió que el problema esencial de la crisis eléctrica es de inversión, y que actualmente es de transmisión por la falta de mantenimiento de las líneas de transmisión y del tendido eléctrico, además de la crisis de las termoeléctricas.

Dijo que desde la Presidencia encargada se han buscado soluciones para palear la crisis eléctrica como por ejemplo: comprar energía o instalar unas barcazas, pero eso es para atender la emergencia en el corto plazo.

“La solución a la crisis eléctrica, a la crisis en general y a la Emergencia Humanitaria Compleja es sencilla y lo dijimos en Oslo y ratificamos en el Parlamento: separación de los cargos, instalación de un Consejo de Transición y elecciones presidenciales realmente libres”, agregó el también Presidente de la Asamblea Nacional.

Para finalizar, el Presidente encargado del país invitó a los venezolanos a marchar el próximo 24 de octubre en apoyo a los zulianos.

“Tenemos una mayoría importante en el país y hay que ejercerla, tenemos el respaldo del mundo. Vamos a salir adelante, el Zulia cuenta con Venezuela”, concluyó.

