Guaidó niega crecimiento económico en Venezuela y reitera necesidad de cambio

El opositor Juan Guaidó negó este miércoles que la actividad económica haya crecido, un día después de que el Gobierno reportó un año de mejora en esta materia y de que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) proyectó en 10% el crecimiento del país para este año.

«En Venezuela lo único que crece es la desigualdad. Las sanciones obligaron al Gobierno a permitir zonas de distensión económica o burbujas, donde mafias y tribus sacan ventaja y donde la mayoría del país no tiene acceso», dice un mensaje publicado por el antichavista en su cuenta de Twitter.

El exdiputado compartió, en la misma red social, un video en el que se escucha al presidente venezolano, Nicolás Maduro, hablar de varios indicadores económicos que, según información oficial, han mejorado en el último trienio.

«No hay hiperinflación inducida, no hay ataque, no hay crecimiento económico, no hay producción de alimentos, no hay producción petrolera, no hay producción de gasolina, no hay producción petroquímica, no hay producción de textiles, no hay producción industrial», se lee en el audiovisual, a modo de respuesta al discurso de Maduro.

“Mienten al país”

El Banco Central de Venezuela (BCV) informó ayer que la actividad económica del país creció 14,65% y 19,07% en el tercer y cuarto trimestre de 2021, respectivamente, mientras que la mejora en los primeros tres meses de 2022 fue de 17,04%, y entre abril y junio fue, aún como cálculo estimado, de 18,7%.

Maduro aplaudió los datos presentados por el BCV y vaticinó que el país alcanzará una inflación anual de un dígito entre 2023 y 2024, pese a que ha acumulado hasta julio de este año un alza de 48,4%.

Sin embargo, Guaidó reiteró que el Ejecutivo «miente al país», que la recuperación «vendrá con democracia y garantías» y que Venezuela «necesita un cambio de verdad», contradiciendo así, incluso, los datos de la Cepal y de expertos del país que avalan la mejora con cifras. EFE