El presidente de encargado de Venezuela, Juan Guaidó, negó que para este viernes se tenga previsto un nuevo encuentro con representantes del gobierno en Noruega. “Hoy no está planteada ninguna reunión que nos aproxime los objetivos de Venezuela”.

“Hoy no está planteado. ¿Por qué? Porque si no se aproxima a eso, no sirve y punto. No está planteada ninguna reunión”, dijo en acto del Plan País en Valencia.

“Cuando vayamos a cada uno de esos espacios, alégrense, porque no es que nos sentaron, nosotros nos sentamos donde nos dé la gana, responsablemente por supuesto”, explicó.

La dirigencia opositora está unida en una sola causa, en respuesta a las declaraciones del secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, sobre las supuestas divisiones dentro de la alianza.

“¿Aquí han habido diferencias? claro que las hemos tenido, ¿las tenemos hoy? gradualmente, pero todos estamos unidos en una sola causa”, argumentó.

También manifestó que hasta los aliados de Nicolás Maduro tiene claro que en Venezuela debe haber un cambio para sacar adelante el país.

La última reunión entre Gobierno y Oposición celebrada en Oslo culminó sin acuerdo entre las partes. Sin embargo, la cancillería de Rusia informó que una tercera reunión se realizaría la próxima semana en Noruega, según reseñó el portal digital Tal Cual.

Pdte (E) @jguaido: Cuando haya información sobre una reunión con el Grupo de Contacto o en Noruega, yo lo informaré. Hoy no está planteada una nueva reunión hasta que logremos aproximarnos en la agenda planteada.

Guaidó lamentó una vez más la situación que enfrenta el país en materia humanitaria y negó que la crisis actual sea producto de las sanciones. Advirtió que la emergencia puede agudizarse por la falta de inversión.

El presidente de la AN participó este viernes en la presentación del Plan País en materia sectorial en el estado Carabobo. “Este plan país no es un sueño, es una ruta una estrategia que hemos planteado”.

