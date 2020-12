Guaidó recorrió las estaciones del metro en Caracas convocando a la consulta popular (Video)

"Yo no me voy a rendir en el objetivo que el pueblo de Venezuela me encomendó, porque han sido años de lucha y sacrificio de muchos para que millones puedan tener oportunidades. Recuperar nuestra democracia y la libertad es nuestra garantía de futuro", dijo el presidente interino de Venezuela