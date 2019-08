Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado de Venezuela por más de 50 países, estuvo este miércoles en la plaza de Los Palos Grandes en Caracas, para expresar su respaldo a la familia del diputado Juan Requesens, y a todas las personas que han sido secuestradas por pensar distinto al régimen de Nicolás Maduro.

Allí el dirigente opositor expresó que “Hoy Venezuela entera se niega a rendirse cuando se trata de luchar por una causa justa, no importa si fuéramos uno, dos, tres, siempre que sea una justa causa y necesaria, para los que persigan y acosan en esté régimen”.

Refirió que todavía la dictadura tiene el cinismo de no asumir la responsabilidad de haber expropiado, destruido el país, perseguido, violado derechos humanos. Hoy ya la alta comisionado de Derechos Humanos no es tan amiga, Pepe Mujica, referente de la izquierda mundial, al decirle dictadores ya pareciera que no es tan amigo.

Calificó como cinismo del régimen el hecho de que uno de sus voceros le haya dicho a los venezolanos que no vayan a los EEUU porque es peligroso, cuando no hicieron comentarios sobre lo sucedido en la Cota 905, la masacre de Santa Elena de Uairen, del enfrentamiento entre guerrillas, paramilitares y ELN en la frontera venezolana, por la toma y entrega de soberanía en minas del Estado venezolano. “Han llevado el cinismo, la soberbia a otro nivel” señaló.

Se pregúntó ¿Qué le podemos decir a nuestros hijos? ¿Qué no lo intentamos? ¿Qué no luchamos?. “Juan y todos los presos políticos saben lo que le van a decir, no solamente que lo intentaron, que pagaron las consecuencias”.

Apuntó que la sociedad le podrá decir a las próximas generaciones, que no fue víctima de la desconfianza o la desesperanza, sino que por el contrario que se sobrepuso, se levantó y luchó. Que no fue la división la que preló sino la unión de todos los factores, la lucha en la calle, el acompañamiento, una estrategia clara planteada.

“Una de las grandes diferencias que vive Venezuela es que logramos unir a todo un país, ya no hay un país polarizado, dividido, una oposición fragmentada, eso quedó en el pasado, hoy hay un país unido en propósito en causa, en recuperar su libertad, su normalidad, su democracia, pero también un mundo alineado en esta causa”, afirmó el presidente.

Embargo al régimen

Acerca del embargo que aprobó el gobierno estadounidense, Guaidó declaró que a veces algunas personas convierten logros en dudas. Enfatizó en que las sanciones impuestas por EEUU son al régimen, a Maduro, producto de las herramientas que tiene el mundo y la democracia para presionar a una dictadura alineados con una estrategia de ejercicio de la protesta y ejercicio de la mayoría a través del Parlamento Nacional y de cada uno.

“No convirtamos nosotros esto, por dudas en un retroceso, por el contrario tengamos claro el avance y la fortaleza que tenemos en este momento para avanzar y salir definitivamente de una dictadura que mantiene a Juan y a muchos otros tras las rejas”, reiteró.

Conversaciones en Noruega

“Acerca del diálogo nos decían nuestros aliados más importantes que son escépticos, pero claro que somos escépticos, ¿quién confía en la dictadura? o ¿no han tratado de burlarse de todos los mecanismos? pero eso no lo vemos como un hecho aislado. Cuando vemos el mecanismo de Noruega, el Grupo Internacional de Contacto, la presión de calle, la protesta reivindicativa, la presión diplomática, las sanciones, la protección de los activos, cuando vemos que estamos juntos, lo tenemos todo Venezuela”, explicó el jefe de estado.

“La buena noticia es que depende de nosotros, no de terceros, Gracias a la familia Requesens por no rendirse y seguir la palabra de Juan, a diferencia del régimen que extiende un puño extendemos las manos para todo aquel que quiere un cambio en el país”, aseveró el mandatario.

“Incluso las sanciones tienen un párrafo que dice “todo aquel que colabore con la restitución de la democracia en Venezuela será sujeto de revisión o exento incluso”, sentenció.

Con nota de prensa del Centro Nacional de Comunicación Nacional