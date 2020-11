El presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó y la diputada Delsa Solórzano, recorrieron las calles de la capital del estado Miranda, Los Teques, este viernes 20 de noviembre para llamar a rechazar las elecciones parlamentarias convocadas por el chavismo para el próximo 6 de diciembre y a participar en la Consulta Popular organizada por miembros de la sociedad civil y el Parlamento.

Guaidó explicó personalmente a los mirandinos que el 6D es un fraude porque no cuenta con las cinco condiciones electorales mínimas que lo hagan unos comicios competitivos.

Entre tales condiciones están: el nombramiento el CNE por parte de la Asamblea Nacional, el derecho a elegir y ser elegido, devolución de los partidos políticos, cronograma electoral y observación internacional, explicó.

Desde el momento en que el régimen convocó esa farsa, la misma fue rechazada por el mundo, afirmó el también presidente encargado de Venezuela.

“Lo hemos dicho y no nos vamos a cansar de repetirlo; eso del 6 de diciembre no es una elección, sino un paredón. No nos vamos a prestar para farsas; al régimen le va a ir mucho peor de lo que le fue con la farsa del 20 de mayo de 2018”.

Dijo que su presencia en el mercado de Los Teques, también era para ir al encuentro de los venezolanos para invitarlos a participar en la Consulta Popular el 12 de diciembre. Pidió replicar el mensaje y la invitación de manera personal, pues es la manera más efectiva de sumar voluntades y vencer la censura de la dictadura.

Guaidó recordó que la Consulta Popular es un mecanismo para ejercer la mayoría.

Con información del Centro Nacional de Comunicación