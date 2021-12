Gran final de la Copa Superliga entre Guaiqueríes de Margarita y Trotamundos de Carabobo: dos equipos que llegaron en su mejor momento y brindaron un gran espectáculo a toda la fanaticada presente en Parque Miranda. Finalmente los de Margarita se terminaron imponiendo por marcador de 79-76.



Todo parejo



De acuerdo con la reseña de Meridiano, durante los primeros minutos de acción del compromiso el equipo que impuso sus condiciones fue el valenciano, que apoyados en un gran Donta Smith y Keron Deshields supieron tomar ventaja. Guaiqueríes por su parte no tuvo buen control de balón, perdiendo hasta en 6 ocasiones el balón, aunado a una muy baja efectividad en el tiro les complicó meterse en partido terminando el primer cuarto por marcador de 22-12 en favor del Expreso Azul.



Durante el inicio del segundo parcial Trotamundos inició con ventaja de 13 puntos (25-12), pero desde ese momento comenzó la remontada insular, que de la mano de su importado Terry Thomas encontró un parcial de 15-3, que los colocó solo a un punto (28-27). El resto del cuarto mantuvo buenas defensas de lado y lado con bloqueos incluidos de Luis Carrillo (Guaiqueríes) y Miguel Marriaga (Trotamundos).



Destacada mención al aporte que desde la banca trajo Leonardo Palacios para Guaiqueríes, quien no solo defendió bien a Deshields, sino que también aportó buena ofensiva, caso similar al de Marriaga que ayudó y mucho en la pintura carabobeña luego de que Miguel Ruiz se llenara rápidamente de faltas. Finalizada la primera mitad el duelo, iban igualados a 36.



Emociones a mil



Inició la segunda mitad y Trotamundos salió con gran puntería y con dos triples de Harol Cazorla y una gran labor en la zona pintada de Miguel Marriaga, los cuales llegaron a tomar ventaja de 10 puntos (51-41).



Los insulares seguían teniendo problemas con el manejo de balón, algo que supo aprovechar en buena manera el “Expreso Azul”, especialmente Cazorla, que ya acumulaba 5 robos al cierre del tercer parcial. Por suerte para los margariteños su banca seguía respondiendo y con Édgar “Petare” Martínez al comando lograron acercarse y cerrar el parcial 57-51 abajo.



Comenzado el último cuarto los dos equipos salieron a dar el todo por el todo. Guaiqueríes fue el que comenzó mejor y con parcial de 11-5, empató el encuentro en 62, cuando aún quedaban por jugarse 5 minutos.



El resto del compromiso fue un duelo muy igualado con reiterados cambios en el marcador, pero los robos carabobeños volvieron a aparecer y con ello una pequeña ventaja de 71-67. Pero, los insulares no se rindieron y con una canasta in extremis de Terry Thomas empataron el duelo en 71 y el partido se extendió a la prórroga.



Sentencia de campeonato



La prórroga comenzó con el partido igual de parejo, pero con el transitar de los minutos, los insulares se aplicaron en defensa y con dos robos de balón y dos corridas de Luis “Tapipa” Duarte y Édgar “Petare” Martínez la tribu insular se puso arriba 77-73 con 50 segundos por jugarse.



Pero una pérdida de los margariteños, le permitió a Harol Cazorla encestar un triple y poner el partido por un punto (77-76). Sin embargo, los insulares supieron manejar la presión y cerraron el partido con ventaja de 79-76 y proclamarse campeones de la Copa Superliga en su primera edición.



Jugadores destacados



Los mejores anotadores de Guaiqueríes fueron: Terry Thomas con 19 puntos, 6 rebotes y 3 asistencias; Heissler Guillent lo secundó con 12 puntos, 4 rebotes y 3 asistencias.



Por parte de Trotamundos el mejor fue Keron Deshields que anotó 20 unidades, 5 rebotes y dio 5 asistencias; Donta Smith lo secundó con 14 puntos, bajó 7 rebotes y dio 3 asistencias.



