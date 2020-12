Embajador Tomás Guanipa confía en que Colombia vacune a migrantes venezolanos

Duque fue blanco el lunes de críticas tras declarar que los migrantes venezolanos que no estén regularizados en el país o no tengan doble nacionalidad no podrán acceder a las vacunas contra la COVID-19 que empezarán a llegar a Colombia en febrero de 2021