El gobernador legítimo del Zulia, Juan Pablo Guanipa, convocó una protesta en Caracas para el próximo 24 de octubre, fecha en la que se conmemora el natalicio del prócer zuliano Rafael Urdaneta, en contra del centralismo, la corrupción y la incapacidad que ha destruido la industria eléctrica y que golpea aún más duro al estado occidental.

En su envergadura de gobernador legítimo del Zulia, invitó a los zulianos que hacen vida en el estado y también a los que viven en otros estados a manifestarse el próximo 24 de octubre en la capital venezolana “para protestar en favor del Zulia y asumir todos la responsabilidad con el Zulia y con toda Venezuela”.

Guanipa aseguró que la crisis eléctrica está signada por la corrupción de quienes en el ejercicio de la administración pública se corrompieron y partidizaron las empresas eléctricas.

La propuesta fue secundada por el presidente encargado, Juan Guaidó, quien posterior a la intervención de Guanipa, aprovechó para mostrar su solidaridad con el Zulia e invitar a todos los venezolanos a manifestarse el 24 de octubre. “Vamos todos con el Zulia, es nuestro deber venezolano, a expresarnos y hacernos sentir”.

Urgió la necesidad del Zulia de levantarse frente a una situación que tildó de insostenible. “En el Zulia se hacen al menos cuatro días de cola para poder proveerse de gasolina ¿por qué se profundizan en el estado y no en otros estados? Tenemos problemas graves en materia de gas pero además el problema del agua; además es inexistente el transporte público, no hay aseo urbano y como si no fuese suficiente en Maracaibo rasparon las calles hace cinco meses y las dejaron raspadas, sin asfaltar” explicó.

Apuntó a los diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela que se incorporaron a la sesión parlamentaria a sentir “temor de Dios”, ante todo el daño que asegura que han causado por acción u omisión. “No tienen palabra, no tienen honor, no tienen vergüenza, han llevado al país a la peor de las situaciones y vienen con su cara fresca a hablar sobre los males que el país tiene por la responsabilidad del usurpador de la presidencia y de ustedes”.

Recordó que la emergencia eléctrica ha generado pérdidas humanas además de las pérdidas económicas y materiales. “Hablamos de víctimas con nombre y apellido. De hombres, mujeres y niños que tenían derechos que fueron confiscados por esta dictadura. Ya es tiempo que se vayan pa’l carajo y que este país pueda iniciar su reconstrucción” apuntó.

En su intervención, Guanipa aseguró que han discutido con instituciones y organizaciones sobre soluciones para la emergencia eléctrica que atraviesa el Zulia. “En el Zulia es necesario invertir en tres Termozulia; inversión que hay que repetir porque se robaron los recursos. Hemos hablado con la CAF, con el PNUD para evaluar opciones como la adquisición d 8 máquinas de arranque rápido que se colocarían 4 en Termozulia y 4 en Ramón Laguna”.

Sin embargo, refirió que desde la Asamblea Nacional deben abordar cómo buscar concretar esas inversiones, pues indicó que no está permitido que Corpoelec se involucre porque “han demostrado que no son solo ineficientes sino corruptos. Son ineptos, sinvergüenzas, no tienen ni una pizca de honor y dignidad. Corrupción e ineficiencia son las razones para lo que sufre Venezuela”.

CCN