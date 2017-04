El Secretario General Nacional de Primero Justicia Tomás Guanipa reiteró que el pueblo venezolano se mantendrá en las calles de todo el país reclamando la recuperación del hilo constitucional y exigiendo la convocatoria de los procesos electorales que se encuentran vencidos y que el Gobierno a través de su control sobre el Consejo Nacional Electoral se ha negado a realizar.

En una nota de prensa el Diputado hizo un llamado para que “esta Semana Santa sea de reflexión y de acción para todo el pueblo de Venezuela”, indicó de esta forma que se mantendrán en la calle exigiendo la recuperación del hilo constitucional perdido tras las sentencias 155 y 156 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.

Guanipa apuntó que “después de un golpe de Estado que han generado los magistrados de la Sala Constitucional del TSJ, quienes a través de unas sentencias quisieron asumir las competencias de la Asamblea Nacional, contraviniendo la Constitución y burlando la voluntad del pueblo que se expresó el 6 de diciembre de 2015”.

Indicó que en este momento, el mecanismo para la solución de la crisis en el país, no puede llevarse a cabo “en un diálogo con un gobierno que no escucha, que lo que busca es retrasar las elecciones y que inhabilita al último candidato presidencial. ¿El diálogo que el gobierno quiere es real?, por supuesto que no. Por eso hay que seguir en la lucha para conseguir en el dialogo electoral como la solución a esta crisis”.

Sobre la inhabilitación al gobernador Henrique Capriles Radonski, Guanipa precisó que “este es un paso de un gobierno profundamente cobarde, que se acerca a la dictadura. Esto no se trata de un nombre. Para nosotros Henrique Capriles seguirá habilitado por el pueblo y tendremos nuestras consultas en primarias cuando el país lo decida”.