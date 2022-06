Con un desenlace dramático en el noveno episodio, Guerreros del Caribe lo dejó todo en el terreno de juego y consiguió un triunfo importantísimo ante Centauros de La Guaira 10 carreras por 9 para seguir en pie de lucha por conseguir la clasificación a las semifinales.

A pesar de haber estado abajo en la pizarra por cuatro carreras en par de ocasiones, los caribeños no se rindieron y guerrearon para voltear el juego en el noveno episodio con un imparable de Gregori Rivero para igualar la pizarra y un rodado de Carlos Herrera que bastó para que anotara Pedro Barrios.

Los caribeños permitieron cuatro carreras en el amanecer del compromiso, ventaja que mantuvo el conjunto litoralense hasta la parte alta del tercer episodio, tramo en el cual los dirigidos por Lino Urdaneta igualaron las acciones y anotaron una más en la cuarta alta para irse arriba.

Sin embargo, Centauros reaccionó en ese mismo inning y volvió a tomar la ventaja luego de anotar tres rayitas para poner la pizarra 7×5.

Guerreros «guerreó» para voltear el juego

Con par de dobles de Franklin Torres y Adrián Valerio, el conjunto del litoral sumó dos carreras más a su causa en la parte baja del séptimo episodio. Pero, estar abajo en la pizarra con dicha diferencia de carreras no fue impedimento para que los caribeños pudieran reaccionar nuevamente y acercarse en la octava alta anotando tres rayitas más para ponerse a una carrera.

En la parte alta del noveno episodio y con muchísima garra, Gregori Rivero ligó un imparable al jardín derecho que mandó al dominicano Álex Valdez al plato para empatar el juego. Finalmente, Herrera bateó un rodado por la antesala que le permitió llegar quieto a la inicial por jugada de selección y a Pedro Barrios anotar la rayita que le dio la victoria al conjunto caribeño.

“Como lo dice nuestra camiseta, fuimos guerreros y no caímos nunca. Había un poco de presión luego de estar abajo por cuatro carreras, pero tuvimos una motivación en el dogout de levantarnos cada uno para conseguir esta victoria”, fueron las palabras del receptor Gregori Rivero.

Jugaron duro

“Jugamos duro hoy, todos los muchachos pusieron su granito de arena y gracias a Dios pudimos ganar el juego. Siempre lo he dicho, esto no se acaba hasta el out 27 y hasta el out 27 vamos a seguir guerreando”, declaró por su parte Carlos Herrera.

La victoria se la llevó el zurdo Manuel Rodríguez, quien entró en la octava entrada para retirar a los tres rivales por la vía rápida, consiguiendo así su primera victoria de la temporada. Por su parte, la derrota fue para Luis Cedeño y “El Amolador” Pedro

Rodríguez logró salvar su sexto juego de la zafra.

Metidos ahora en plena lucha por un cupo a los playoffs y con la necesidad de seguir ganando, Guerreros visitarán a Senadores de Caracas este domingo 26 de junio y contará con el dominicano Manny Correa para abrir el juego.

Boletín de prensa