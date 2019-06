El director de la Filarmónica de Los Ángeles, Gustavo Dudamel, expresó que fue un gran honor entregar un violín a la alumna Liliana Morales, egresada de YOLA, durante la ceremonia de iniciación de obras para el nuevo Judith and Thomas L. Beckmen YOLA Center @ Inglewood!

“Estoy sumamente orgulloso de ver cómo crece esta maravillosa organización para ofrecer a más estudiantes la oportunidad de obtener una educación de nivel mundial”, dijo emocionado en las redes sociales el director de la Filarmónica de Los Ángeles.

El arquitecto Frank Gehry y el maestro venezolano Gustavo Dudamel el pasado 16 de agosto de 2018 desvelaron el diseño para la sede de la Orquesta Juvenil de la ciudad (YOLA), una iniciativa muy especial para este barquisimetano radicado en Los Ángeles, cuya obra está inspirada en el programa “El Sistema”.

Tal como fue anunciado, el Judith and Thomas L. Beckmen YOLA Center, comenzó a construirse en la primavera de este año y se espera recibir a sus primeros alumnos en otoño de 2020.

El hogar definitivo de la YOLA se emplazará en Inglewood, una localidad del área metropolitana de Los Ángeles con una importante población latina y afroamericana.

Situar la sede de la YOLA en una comunidad con modestos recursos económicos es, según Dudamel, un ejemplo del cambio social que pretenden promover a través del arte, reseñó Efe.

It was a great honor to present a violin to YOLA alumna Liliana Morales at the groundbreaking ceremony for the new Judith and Thomas L. Beckmen YOLA Center @ Inglewood! Designed by my dear friend Frank Gehry, the new building will be the first permanent home of YOLA. pic.twitter.com/DGIsLMlunA

— Gustavo Dudamel (@GustavoDudamel) June 4, 2019